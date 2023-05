"Sonya Kraus zeigt sich das erste Mal ohne Perücke im TV"

Nach Brustkrebs-Diagnose

Nach ihrer Chemotherapie feierte Sonya Kraus mit Perücke ihr TV-Comeback. Nun trat die Moderatorin zum ersten Mal wieder mit ihrem eigenen Haar vor die Kamera.

Köln - Premiere für Sonya Kraus (49). Die „Glücksrad“-Moderatorin, die 2021 an Brustkrebs erkrankt war, trat nach ihrer überstandenen Chemotherapie und dem damit einhergehenden Haarausfall erstmals wieder ohne Perücke vor die Kamera. Das gab die 49-Jährige laut „t-online“ am Montagabend in einer Instagram-Story bekannt.

Sonya Kraus: „Gar nicht mehr gewohnt“

„Zum allerersten Mal mit den eigenen Haaren vor die Kamera“, schrieb Kraus demnach in dem sozialen Netzwerk, und zeigte dazu ihre blonden, schulterlangen Haare, die voluminös gestylt waren. „Oh mein Gott, das hat jetzt echt zehn Minuten gedauert, so eine lange Styling-Zeit bin ich gar nicht mehr gewohnt“, fügte die Moderatorin lachend in ihrer Instagram-Story hinzu.

+ Nach ihrer Chemotherapie feierte Sonya Kraus mit Perücke ihr TV-Comeback. Nun trat die Moderatorin zum ersten Mal wieder mit ihrem eigenen Haar vor die Kamera. © Instagram Sonya Krais

Kraus moderiert gemeinsam mit Thomas Hermanns (60) seit Januar dieses Jahres die „Glücksrad“-Neuauflage bei RTLzwei. Für welches Format sie erstmals wieder ohne Perücke vor der Kamera stand, verriet die Moderatorin auf Instagram jedoch nicht.

Brustkrebs-Diagnose im Jahr 2021

Im September 2021 hatte Kraus ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. In der Folge wurden ihr beide Brüste abgenommen. Über ihre Chemotherapie und besonders ihren damit einhergehenden Haarausfall informierte die TV-Blondine ihre Fans und Follower regelmäßig auf Instagram.

Verwendete Quellen: t-online.de, Instagram.com

Rubriklistenbild: © Instagram Sonya Krais