„Hört nicht auf zu bluten“: Böser Rasierunfall bei Sophia Thiel in der Dusche

Sophia Thiel teilt mit ihren Followern, dass sie einen Aufräumtag zu Hause verbracht hat - dabei wollte sie sich auch selbst frisch machen. Unter der Dusche kam es aber zu einem Rasierunfall. Sie schnitt sich böse auf.

München - Seit Sophia Thiel im Februar 2021 nach 21-monatiger Pause wieder zurück ist bei Instagram, hat sich ihr Content stark verändert. Mentale Gesundheit und Essen im Einklang mit Fitness steht für die 27-Jährige inzwischen an erster Stelle. So teilt Thiel neben Gym-Workouts heute auch ihre Momente, in denen es ihr nicht so gut geht.

Sophia Thiel räumt Kopf und Wohnung auf - und schneidet sich mit ihrem Rasierer

Mit diesen Phasen kann Sophia Thiel heute besser umgehen, lässt es langsamer angehen, wie beispielsweise bei einem Wohnungsputz. Nach Haushaltsarbeit verkündet die Influencerin: „Mein Kopf und die Wohnung - beides ist wieder aufgeräumt. Ich habe mich jetzt auch noch mal kurz abgeduscht und so frisch gewaschen in der sauberen Wohnung sein, das finde ich ziemlich nice.“

Dabei passierte Sophia Thiel allerdings ein kleines, aber doch sehr schmerzendes Missgeschick: „Mir ist was richtig Blödes gerade noch in der Dusche passiert. Ich habe mir tatsächlich nen Nippel aufgeschnitten. Also ohne Scherz“, berichtet sie in ihrer Instagram Story.

Wie das passieren konnte? „Beim Rasieren so bin ich von der rechten zur linken Achsel rüber und bin eben so in diesem blöden Winkel mit dem Rasierer einmal zack drüber. Ich sags euch, das ist vielleicht unangenehm und die sch**ße hört nicht auf zu bluten. Jetzt musste ich erst mal abpflastern. Also sowas Blödes!“, ärgert sie sich.

Gerade erst hat Sophia Thiel auch ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem sie ihre Follower über ihren aktuellen Fitnesszustand informiert. Auch ihr aktuelles Gewicht verrät Sophia Thiel: Es sind fast 90 Kilo. Verwendete Quellen: instagram.com/sophia.thiel