Sophia Thiel spricht über ihre Essstörung: Bioläden haben sie getriggert

In einem Video nimmt Social-Media-Star Sophia Thiel die Fans auf einen Ausflug in den Biomarkt mit und zeigt, welche Lebensmittel sie triggerten.

Sophia Thiel (28) beweist Mut! Die Fitness-Influencerin äußert sich in einem neuen Youtube-Video so offen wie nie zuvor über ihre Essstörung. Vor zwei Jahren gab die gebürtige Rosenheimerin bekannt, dass sie an einer Bulimie leidet. Betroffene haben immer wiederkehrende Essattacken und versuchen anschließend obsessiv, an Gewicht zu verlieren.

„Trigger bei mir waren, wenn ich lange nichts gegessen habe, also lange Essenspausen“, enthüllt Sophia in dem Video, das mit einer Trigger-Warnung versehen ist. „Wenn ich extreme Trainingseinheiten hatte, wodurch ich mehr Hunger hatte, aber ich mir nicht mehr erlaubt hatte damals. Extreme Trigger waren, auch wenn ich Fotos und Videos von mir gesehen hab, wo ich mich unglaublich unwohl gefühlt hab und mich viel zu dick und hässlich gefühlt hab.“

In diesen Momenten habe sie an nichts anderes als Essen denken können. „Dann kommt eine starke Nervosität hoch, ich spüre es dann vor allem im Hals, der sich zusammenschnürt, mein Herzschlag erhöht sich“, beschreibt die Blondine ihre körperliche Reaktion. Ihre Essstörung trieb sie daraufhin in den Biomarkt, um einen Großeinkauf zu machen. „Ich mag einfach Bioläden und deren Produkte sehr gerne. Die haben mich dann immer sehr getriggert“, erklärt Sophia.

Sophia Thiel: „Habe gegessen, bis ich körperliche Schmerzen hatte“

In dem Youtube-Video nimmt sie ihre Zuschauer mit auf einen Ausflug in den Biomarkt, um zu zeigen, wie eine Essattacke bei ihr aussah. Zu Beginn wird gleich einmal beim Bäcker eingekauft – es gibt Gebäck und Kuchen. Im Laden kommen dann noch jede Menge Lebensmittel wie Pflanzenmilch, Müsli und Eis mit dazu. Viele kalorienreiche Süßigkeiten wie Schokolade, Nussriegel und Nuss-Nougatcremes wandern in Sophias Einkaufswagen. „Ich habe mich auch total beobachtet gefühlt und dachte auch, was die Kassiererin wohl denken wird, wenn ich nur Süßkram auf dem Band hab“, gesteht sie.

Schon im Auto habe sie mit dem Essen angefangen. Anschließend ging es zuhause vor dem Fernseher weiter. „Wenn es wirklich ganz schlimm war am Tag, hab ich dann so lange gegessen, bis ich wirklich körperliche Schmerzen hatte“, enthüllt der Social-Media-Star. Glücklicherweise geht es Sophia heute deutlich besser. Trotzdem lagert sie keine Lebensmittel zuhause, die sie triggern können.