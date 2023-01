Typveränderung: Sophia Thiel hat jetzt pinke Haare

Sophia Thiel hat sich getraut: Die Fitness-Bloggerin hat eine Typveränderung vornehmen lassen und ist jetzt mit pinken Haaren unterwegs.

München – Sophia Thiel (27) brauchte offenbar mal etwas Abwechslung auf dem Kopf. Die Fitness-Bloggerin ist normalerweise mit mittelblonden Haaren unterwegs — eine eher unaufgeregte Frisur, die so viele Frauen haben und die eher kein Potential zum Polarisieren bietet. Doch damit sollte jetzt Schluss sein! Wie Sophia in einem neuen Instagram-Video zeigt, hat sie bei ihrem letzten Friseurbesuch Mut zur Farbe bewiesen.

In dem Clip ist Sophia Thiel zunächst auf dem Friseurstuhl zu sehen. Ihre lange Mähne wird geföhnt und geglättet, schon die ersten Ausschnitte zeigen, dass die Haare der Sportlerin nicht mehr nur blond sind. Zum Schluss des Videos ist das Ergebnis dann in voller Pracht zu bewundern: Dunkler Ansatz und aufgehellte Längen, die in einem warmen Rosa gefärbt wurden. Die Frisur ist stylisch und trendy, aber nicht so extrem, dass Sophia nicht mehr zu erkennen wäre. „Soft pink hair“, nennt sie den Ton im Post.

Sophia Thiel überlegt, dauerhaft auf eine andere Haarfarbe umzusteigen

Wie Sophia Thiel in ihrem Beitrag zum Video verrät, wird sich die rosa Haarfarbe jedoch in wenigen Haarwäschen wieder herauswaschen. Die radikale Typveränderung ist damit nur von kurzer Dauer. Doch offenbar denkt die Influencerin darüber nach, dauerhaft auf eine andere Haarfarbe umzusteigen. „Leider wäscht sich diese Farbe wieder raus… sollte ich mir die Haare mal permanent in einem stärkeren Rosa färben?“ fragt sie ihre Follower auf Instagram.

Die Meinung der Netzgemeinde scheint ziemlich klar zu sein: „Steht dir so gut“, „Geil“ und „Ich liebe es“ sind nur einige der positiven Rückmeldungen, die Sophia Thiel für ihr pinkes Umstyling erhält. Möglicherweise könnte der TV-Star also schon demnächst mit einer neuen Farbe auf dem Kopf in der Öffentlichkeit auftreten. Ihre Fans dürfen gespannt sein!