„So eine Maschine“: Sophia Thiel zeigt sich im Bikini beim Eisbaden - Shirin David feierts

Sophia Thiel zeigt sich im Bikini beim Eisbaden - Shirin David feierts © Instagram/Sophia Thiel

Bei eiskalten Temperaturen in einen zugefrorenen See springen? Kein Problem für Sophia Thiel! Die Influencerin wird für ihr Instagram-Bild beim Eisbaden nicht nur von ihren Fans gefeiert, sondern auch von Rapperin Shirin David.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Viele von uns können sich wohl nichts schlimmeres vorstellen, als bei eiskalten Temperaturen in einem See baden zu gehen. Der Instagram-Account von Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26) ist nichts für schwache Nerven, denn die Youtuberin teilt regelmäßig Fotos und Videos vom Eisbaden. Damit begeistert sie nicht nur ihre über 1,3 Millionen Fans, sondern auch Rapperin Shirin David.



In ihrem neusten Video ist die Influencerin im Bikini in einem See baden - obwohl es schneit! Allein ihre Kopfbedeckung hält Sophia warm, denn in dem Clip trägt die Blondine eine flauschige Weihnachtsmütze. “Fröhlichen 1. Advent”, wünscht die 26-Jährige ihren Fans unter dem Beitrag. „Respekt”, kommentieren viele User. Auch Shirin David findet die Aktion von Sophia ganz schön mutig und schreibt: „So eine maschine”. Ob die Rapperin wohl auch mal in einen eiskalten See springen würde?



Die beiden Social Media Stars scheinen sich gut zu verstehen, Sophia wurde sogar schon in einem Song von Shirin erwähnt. In dem Lied rappte die Musikerin über starke Frauen und erwähnte neben Powerfrauen wie Greta Thunberg und Kamala Harris auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel. Vielleicht gehen Shirin und Sophia in Zukunft zusammen zum Eisbaden…

„Anti-Stress-Technik”: Deshalb liebt Sophia das Eisbaden

Lange Zeit war es still um Fitness-Influencerin Sophia Thiel, nachdem sie 2019 einen Zusammenbruch erlitt. Um mit dem Druck fertig zu werden, hat Sophia eine ganz besondere Methode, um Stress abzubauen: Sie fährt an einen fast zugefrorenen See und nimmt ein Eisbad! Auf Social Media erläuterte Sophia ihren Fans bereits mehrere Mal die „Anti-Stress-Technik”. Das Eisbaden sei ein natürlicher Energiebooster, sei gut für das Immunsystem und die Blutzirkulation, lindere Symptome von Depressionen und helfe bei Stress. Daher gönnt sich die Blondine ab und zu ein Eisbad, um Stressabbau anzukurbeln.