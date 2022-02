Sophia Thiel flippt in Münchner Parkhaus aus - „Die von der Videoüberwachung hatten was zum Kucken“

Von: Armin T. Linder

Mit einem neuen Foto-Shooting in München begeistert Sophia Thiel nicht nur ihre Fans - sondern wurde womöglich auch für die Parkhaus-Mitarbeiter zum Blickfang.

München - Influencerin Sophia Thiel hatte Spaß. Richtig Spaß! Die 26-Jährige posierte in einem Münchner Parkhaus und teilte die entstandenen Highlights mit ihren 1,2 Millionen Instagram-Fans. Und auch die Mitarbeiter dürften wohl kräftig gestaunt haben. Um welches Parkhaus es sich handelt, bleibt offen - den Angaben zufolge allerdings um ein Münchner.

München: Sophia Thiel tanzt zu Beyoncé-Klängen durch Parkhaus

Thiel verarbeitete die Aufnahmen in gleich zwei Instagram-Postings. In einem dreht sie - im positiven Sinne - komplett durch. Sie nennt es „mein erstes Musikvideo“. Zu den Klängen eines Remixes von „Telephone“ (Lady Gaga feat. Beyoncé) tanzt sie voller Energie durchs Parkhaus, geht an einen imaginären Hörer und schmiegt sich an die Wand. Ach, sehen Sie selbst:

Das zweite Posting ist eine Serie von Fotos (weitere sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile). Im Text blickt sie aufs Shooting zurück. „Hab das Outfit gestern vielleicht etwas zu sehr gefühlt (siehe Reel). Aber ich sag’s euch - die von der Videoüberwachung in dem Parkhaus hatten bestimmt was zum Kucken.“ Davon ist wohl auszugehen. Die Story des Shooting-Tags ist zwar weg, das Video oben aber noch da - und man bekommt einen Eindruck, wie es zugegangen ist in dem Münchner Parkhaus.

München: Sophia Thiels Aufnahmen kommen an bei Fans

Und auch Sophia Thiels zahlreiche Fans sind beeindruckt von Video und Fotos. „Richtig tolle Bilder Sophia. Siehst mega aus“, „Das Outfit ist auch der Hammer“, „Ist aber auch der Burner“, „Zu sehr gefühlt gibt‘s nicht“ und „Wow, was für eine schöne und starke Frau!!!“, ist in den Kommentaren zu den Bildern zu lesen.

Und auch beim Video geht‘s rund. „Fast so textsicher wie ich unter der Dusche“, lacht Influencer-Kollegin Franziska Lohberger. Und andere schreiben: „Neues Sympathielevel freigeschaltet“, „Man erkennt die Starqualitäten“, „Britney Spears 2.0“ und „Voller Körpereinsatz“. Einem Fan hätte es wohl noch wilder sein dürfen: „Sehr hot, aber es fehlt etwas an Wahnsinn für Gaga.“ Ebenfalls zum Instagram-Blickfang wurde ein Rosenheim-Cops-Star im Bauchfrei-Outfit. (lin)