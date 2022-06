„Tequila? Let‘s Dance? Schmuck?“: Sophia Thiel lässt Fans über neues Projekt rätseln

Sophia Thiel lässt ihre Fans rätseln © Instagram/Sophia Thiel

Die Spannung ist gewaltig: Fitness-Star Sophia Thiel teasert auf Instagam ein neues Projekt an - verrät allerdings nicht, worum es sich dabei handelt.

Sophia Thiel (27) hat große Pläne! Die Fitness-Influencerin macht ihre Instagram-Follower auf ein neues Projekt heiß, auf das sie lange hingearbeitet habe. „Aaaahhh!!! Am Freitag ist es endlich soweit und ein großes, neues Projekt geht an den Start!“, kündigt sie in einem Post an. Was genau sich die Youtuberin für ihre Fans überlegt hat, verrät sie aber noch nicht. Zumindest vorerst ist also Rätselraten angesagt. In den Hashtags offenbart Sophia allerdings, „total aufgeregt“ zu sein, diese Überraschung mit der Welt zu teilen.

„Könnt ihr erraten, worum es sich handeln könnte?“, fügt Sophia an ihre Community gerichtet hinzu. Die User verfielen daraufhin in wilde Spekulationen. Einer tippte darauf, dass die Blondine bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“ mitmachen wird und schon jetzt zu trainieren beginnt. Andere Fans orientierten sich dagegen an den geposteten Fotos der Bodybuilderin.

Auf den Bildern posiert sie mit einer wilden Lockenmähne und schickem Make-up, während sie sich mit den Armen am Sofa abstützt. Sophia trägt eine weiße Bluse sowie dezenten Goldschmuck und strahlt in die Kamera. Im Hintergrund sind große Kakteen zu sehen, weshalb ein Follower mutmaßte, dass ihr geheimes Projekt etwas mit „Tequila“ zu tun habe.

Sophia Thiel: Fans vermuten Beauty-Projekt

Ein weiterer Nutzer tappte ähnlich im Dunkeln. „Da du auf einer Couch anlehnst: Kooperation mit einem Möbelhaus? Oder etwas mit Kakteen?“, lautete die ratlosen Spekulationen. „Haha Spaß, bin gespannt!“ Die meisten Fans vermuteten jedoch, dass Sophia ein Beauty-Projekt launchen wird – auch wenn Uneinigkeit darüber herrscht, wie dieses genau aussehen wird. Von „deinen eigenen Pflege-Produkten“ bis hin zu einer „eigenen Schmuckkollektion“ und „Lockenstäben“ war eigentlich alles in den Kommentaren mit dabei.

Wieder andere tippten auf „Coaching“ oder einen eigenen Podcast. Sogar über mögliche Schauspielrollen oder Moderationsjobs wird spekuliert. Was auch immer es sein wird: Ihre Anhänger sind schon jetzt ganz begeistert von Sophias neuem Projekt und stehen zu hundert Prozent hinter ihr.