„Genauso cringe wie es aussieht“: Sophia Thiel tanzt mitten im Supermarkt für ein TikTok-Video

Teilen

Sophia Thiel tanzt im Supermarkt © Instagram/Sophia Thiel

Sie tanzt mitten im Supermarkt: Sophia Thiel zeigt ihren Fans ihre coolen Tanzschritte. Die Prominente filmte den Clip im Rahmen eines TikTok-Videos.

München – Sie tanzt im Supermarkt! Fitness-Bloggerin Sophia Thiel (27) filmte ein TikTok-Tanzvideo, das sie in der Getränke-Abteilung eines Geschäfts aufnahm. Die ehemalige Bodybuilderin lässt ihre Follower über ihre Social-Media-Plattform regelmäßig an ihrem Alltag und ihrer Fitness-Routine teilhaben.



Für ein TikTok-Video, mit dem sie ihre Tanzkünste unter Beweis stellen wollte, tanzte die blonde Schönheit jetzt mitten in einem Supermarkt. Die Influencerin zeigte ihre coolen Dance Moves, die sie in dem Clip zu Lizzos (34) Song „About Damn Time“ zum Besten gab. Dabei zeigte sich die Prominente mit top-gestylten Haaren und in einem bauchfreien Oberteil und in einer Strickjacke in Rosa, die sie mit einer körperbetonten Jeans in Hellblau kombinierte. Dem Video fügte sie zudem Emojis aus Regenbogen, Herzen und Schmetterlingen hinzu und schrieb über ihre Tanzperformance: „Es war auch genauso cringe, wie es aussieht!“

Sophia Thiel: TikTok-Tanzvideo im Supermarkt!

Die YouTuberin scheint ihre Performance selbst nicht ganz so ernst genommen zu haben und zeigte dabei, dass sie auch über sich selbst lachen kann. Mit einem Augenzwinkern verkündete die lebensfrohe Sportlerin, dass sie nicht die beste Tänzerin sei. „Ich und tanzen, das wird nichts mehr. Hilfe“, verriet sie mit einem Augenzwinkern. Obwohl der Star von ihrer Performance noch nicht ganz überzeugt zu sein scheint, können sich ihre coolen Tanzschritte sehen lassen!