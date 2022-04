Sophia Thiel bald wieder bei “Wer weiß denn sowas?” mit Kai Pflaume: “Here we go again…”

Von: Mick Oberbusch

Fitness-Influencerin Sophia Thiel ist nach Hamburg geflogen, um an einer neuen Folge von „Wer weiß denn sowas?“ (ARD) teilzunehmen. Am 18. Mai ist sie an der Seite von TV-Moderator Elton in der Quizshow zu sehen – genau wie vor ziemlich exakt einem Jahr.

Hamburg – Nicht erst seit gestern gehört Sophia Thiel (hier alle News auf der Themenseite) zu den bekanntesten Influencerinnen und Influencern in Deutschland. Über 1,3 Millionen Follower hat die 27-Jährige auf Instagram – und lässt diese regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. So auch am Dienstag (26. Februar), als für die Blondine ein Flug von München nach Hamburg anstand.

Sophia Thiel bei ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ – Flug nach München hatte Verspätung

Diese Reise begann jedoch erst einmal mit einer schlechten Nachricht: Der Flieger von Süd- nach Norddeutschland verspätete sich, weshalb die gebürtige Rosenheimerin eine Zeit lang am Gate warten musste – und das ohne Maske. „Auch komisch so ganz ohne“, schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story, bevor sie rund drei Stunden später am Ziel in Hamburg angekommen ist.

Einmal gelandet, geht es direkt ins ARD-Studio in der Hafenmetropole – bevor die Aufzeichnung einer der beliebtesten Quizshows Deutschlands für für Sophia Thiel, Deutschlands erfolgreichstes Fitness-Model aus Rosenheim startet. An der Seite von TV-Moderator Elton versucht die 27-Jährige, die Fragen bei „Wer weiß denn sowas?“ möglichst souverän zu beantworten – ob das geklappt hat, davon können sich Sophia Thiel-Fans am 18. Mai überzeugen.

Sophia Thiel bald wieder bei “Wer weiß denn sowas?” (ARD) – “Here we go again…”

Denn dann wird die neue Folge „Wer weiß denn sowas?“ mit Sophia Thiel in der ARD ausgestrahlt. Für die Blondine ist es bei Weitem nicht der erste Auftritt in der Show: Bereits am 21. April 2021 war sie im TV-Format mit dem ehemaligen „Herzblatt“-Moderator Kai Pflaume zu Gast. Was sie mit einem „Throwback“-Foto in ihrer Story auch noch einmal dokumentiert.

Große Freude ist ihr bezüglich der erneuten Teilnahme zunächst nicht anzumerken – so postet die Fitness-Influencerin ein Bild ihrer Showkabine mit dem Zusatz „Here we go again“. Dabei hatte sie in der Folge vor rund einem Jahr eine ziemlich gute Figur gemacht, und die Quizshow an der Seite von Bernhard Hoecker gegen Elton und Sascha Huber gewonnen.

„Wer weiß denn sowas?“ (ARD) mit Sophia Thiel – Ausstrahlung am 18. Mai

Nun kämpft sie an der Seite ihres damaligen Widersachers Elton gegen Hoecker und die bekannte Twitch-Streamerin Jasmin Sibel (bekannt unter dem Namen „Gnu“). „Wer gewonnen hat, erfahrt ihr am 18. Mai“, schreibt sie unter ein Foto, das sie an der Seite ihrer Quiz-Mitspielerinnen und -mitspieler sowie Moderator Kai Pflaume zeigt.

Im Anschluss an die Aufzeichnung ging es für die Autorin, die in Rosenheim geboren ist, dann gleich wieder zurück nach München. „Back to Munich“, schrieb die Influencerin tags darauf in ihrer Instagram-Story – der Hamburg-Besuch war also nur von sehr kurzer Dauer.

Grund für Auszeit: Trauerfall bei Sophia Thiel – „Werde dich nie vergessen“

Ihre Fans werden sich darüber freuen, das Fitness-Model bald wieder gut gelaunt auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Zuletzt hatte sie sich aufgrund eines Trauerfalls im privaten Umfeld von Instagram zurückgezogen, sich kürzlich allerdings wieder bei ihren Fans gemeldet. Verwendete Quellen: „Wer weiß denn sowas?“ (ARD), Staffel 6, Folge 136; Instagram Sophia Thiel