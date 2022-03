Süßes Paar-Selfie: Sophia Thomalla und Tennisstar Alexander Zverev turteln mitten in Rio de Janeiro

Sophia Thomalla und Alexander Zverev begeistern Fans mit süßen Pärchenbildern vom Tennisplatz © Instagram / sophiathomalla

Auf Instagram feiert Sophia Thomalla den Einzelsieg ihres Freunds Alexander Zverev – und kann sich einen Seitenhieb gegen Brasilien nicht verkneifen.

Nach einer Reihe von missglückten Beziehungen hat Sophia Thomalla (32) in Tennisstar Alexander Zverev (24) ihren Traummann gefunden. Für den Olympiasieger reist die Moderatorin gerne um die halbe Welt, um ihn bei seinen Spielen zu unterstützen. Zuletzt ging es für das Paar nach Rio de Janeiro, wo die Vorrunde im Davis Cup stattfand. Dort trat die deutsche Mannschaft gegen Brasilien an. Zur Freude von Sophia und den deutschen Fans konnte sich Alexander Zverev im Einzel gegen Thiago Monteiro (27) durchsetzen und einen Auswärtssieg feiern.



Das ließ bei Fußballfan Sophia sofort Erinnerungen an den legendären 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale 2014 wecken. „Brasilien, es war mir eine Ehre, aber Deutschland hat euch erneut in den Hintern getreten“, schrieb das Model augenzwinkernd auf Instagram. „Adeus! Nächster Stop: Indian Wells.“ Dazu postete Sophia eine Reihe von süßen Pärchen-Fotos, die sie mit ihrem Schatz auf dem Tennisplatz zeigen.

Die brünette Schönheit hat die Arme liebevoll um Zverev geschlungen, während beide in die Kamera strahlen. Auf einem Bild küsst Sophia den Profi-Sportler zärtlich auf die Wange. Die hohen Temperaturen in Rio de Janeiro werden dadurch deutlich, dass Zverev oberkörperfrei ist, während Sophia lediglich ein weißes Top trägt.

Fans sind hin und weg von Sophia Thomallas Turtelfotos

Bei diesen Bildern kommt jedenfalls kein Zweifel daran auf, wie verknallt Sophia in ihren Alexander ist. Auch ihre Mutter Simone Thomalla (56) ist ein großer Fan des Athleten. Neben dem Post ihrer Tochter hinterließ die Schauspieler zahlreiche Herz-Emojis und drückte damit ihre Freude über das Liebesglück der beiden Stars aus. Auch Zverev selbst kommentierte den Beitrag mit zwei roten Herzchen.



Die Fans reagierten ebenfalls begeistert auf die Turtelfotos. „Diesmal wirkt es, als wenn du angekommen bist. Alles Gute für euch!“, gratulierte ein Follower Sophia zu ihrem privaten Glück. Dem konnte ein weiterer User nur zustimmen: „Der Erste, der zu hundert Prozent passt! Schönes Paar.“ Ein dritter User indes spekulierte bereits darüber, wie der gemeinsame Nachwuchs des Paars aussehen könnte: „Bitte macht ein Baby! Das wird sooooo hübsch.“ Ob sich die Turteltauben diesen Wunsch wohl zu Herzen nehmen?