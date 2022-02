„Kaffee, Saufen und Rauchen“: Sophia Thomalla erntet für neues Foto harte Kritik von Fans

Von: Julia Volkenand

Teilen

Für ihr neues Instagram-Foto erntet Sophia Thomalla Kritik. © Vennenbernd/dpa

Sophia Thomalla zeigt sich in ihrem neuen Instagram-Post von ihrer Grunge-Seite und erntet dafür viel Kritik von Fans.

München - Sophia Thomalla (32) teilt auf Instagram gerne mal Fotos von ihren Shootings mit ihren Fans. Meistens sind die hellauf begeistert von den Bildern der Moderatorin und loben sie fleißig unter den Posts. Für ihr neuestes Foto erntete sie allerdings auch ganz schön viel Kritik.

Doch was genau passt den Instagram-Usern nicht? Es sind zwei Bilder, durch die man mit dem kleinen Pfeil durchklicken kann. Neben dem Post steht „Coffee first, your bullsh*t second“ (zu Deutsch: „Erst Kaffee, dann dein Blödsinn“). Auf dem ersten sieht noch alles ganz harmlos aus. In schwarzweiß steht sie in einem Büro, in einem weißen Tanktop mit Hosenträgern. In einer Hand hält sie eine Tasse, in der anderen eine Kanne Kaffee.

Sophia Thomalla erntet Kritik für grungy Zigaretten-Foto

Erst auf dem zweiten Bild wird es dann für Fans kritisch. Denn auf dem tauscht Thomalla die Tasse Kaffee gegen eine Zigarette im Mund.

Eklig - finden User und kommentieren fleißig: „Bei mir hat Kaffee, saufen u. rauchen leider nicht so ein tolles Ergebnis erzielt“, „Ich steh nicht auf Zigarette... aber die Bilder sehr cool“, „Mir reicht der Kaffee“, „Zigarette No-Go“ und „Ok - Kam der Bullshit doch noch vor der Kippe“. Aber auch viel Lob findet sich unter dem Post, Herzchen und Kommentare wie „Du bist immer wieder bezaubernd hübsch und deine Ausstrahlung ist einfach mega schön“, „Traumhaft“ und „Du absoluter Wahnsinn.“

Sophia Thomalla mit Alkohol-Beichte

Dass sie nicht immun ist gegen das ein oder andere Laster, gestand Sophia erst kürzlich, als sie in einem Interview zugab, sich manchmal das ein oder andere Event „schöntrinken“ zu müssen.

Gerade erst freuten Fans sich über Sophia Thomallas Typ-Veränderung, die sie brav mit ihren Followern auf Instagram teilte. (jv)