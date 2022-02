Sophia Thomalla veröffentlicht neues Bild - ihre Fans äußern direkt zwei Wünsche

Von: Jennifer Kuhn

Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla bei der Aufzeichnung der Talkshow „Riverboat“ © IMAGO / Future Image

Sophia Thomalla gewährt ihren Fans einen kleinen Einblick in das Show-Set von „Are You The One?“. Doch es scheint so, als könnten sich ihre Follower die Moderatorin auch in weiteren Formaten vorstellen.

Berlin - Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla moderiert nun seit einigen Jahren die beliebte Reality-TV-Show „Are You The One?“. Auch derzeit steht sie wieder regelmäßig für die Sendung vor der Kamera. Die 32-Jährige ließ nun ihre Fans und Follower ein wenig hinter die Kulissen blicken und postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto vom Show-Set. Klar, mit knapp 47.000 Likes scheint das Bild ihren Abonnenten zu gefallen. Dennoch äußerten sie gleich zwei Wünsche in den Kommentaren.

Sophia Thomalla: Moderiert sie demnächst auch Temptation Island und Kampf der Realitystars?

Zu ihrem öffentlichen Posting schrieb sie: „Wer als Kandidat bei „Are You The One?“ freiwillig zu mir zur Réunion kommt, ist selbst schuld. Stay tuned…“, so die 32-Jährige. Ihre Follower konnten ihre Meinung nun in dem Kommentarfeld äußern: „Bitte übernimm Temptation Island“, schrieb ein Fan. „Temptation Island und Kampf der Realitystars wäre auch ganz nice mit dir“, so ein weiter User. Gleich drei Shows mit der gleichen Moderatorin? Es scheint so, als könnten Fans des Trash-TVs nicht genug von Sophia Thomalla bekommen. Doch auf die Wünsche und Kommentare ging sie bislang nicht ein.

Sophia Thomalla erntet für neues Foto harte Kritik von Fans

Dass Sophia Thomalla für ihre Bilder auf Instagram nicht immer nur positives Feedback bekommt, ist sie gewohnt. Auch äußerte sie sich in einem Interview dazu, wie sie über die Influencer und Social-Media-Stars denkt. Vor wenigen Tagen musste sie erneute Kritik ihrer Fans und Follower einstecken. Es sind zwei Bilder, durch die man mit dem kleinen Pfeil durchklicken kann. Neben dem Post steht „Coffee first, your bullsh*t second“ (zu Deutsch: „Erst Kaffee, dann dein Blödsinn“). Erst auf dem zweiten Bild wird es dann für Fans kritisch. Denn auf dem tauscht Thomalla die Tasse Kaffee gegen eine Zigarette im Mund. Für einige ihrer Fans zu viel - sie finden es nicht in Ordnung und würden dem Bild am liebsten ein Dislike geben.