Sophia Thomalla fotografiert Tennis-Star bei Foto-Fail - „Nailed it“

Von: Josefine Lenz

Sophia Thomalla trifft bei ihrer Reise nach Rio de Janeiro auf Tennisprofi Kevin Krawietz. Auf Instagram postet das Model einen lustigen Schnappschuss vom 30-Jährigen.

Rio de Janeiro - Was tut man nicht alles für die Liebe! Sophia Thomalla reist derzeit quer über den Globus – scheinbar immer um in der Nähe ihrer Liebe Alexander Zverev* (24) zu sein. Erst jüngst sonnte sie sich unter der mexikanischen Sonne, während ihr Freund am ATP-Turnier teilnahm und dort für Schlagzeilen sorgte. Grund: Der Olympiasieger rastete auf dem Tennisplatz aus, schlug mehrfach gegen den Schiedsrichterstuhl und verfehlte nur knapp den Referee. Am Ende kostete der Wutausbruch nicht nur eine Geldstrafe von 40.000 Euro, sondern auch das Aus für Alexander Zverev. Der Tennis-Star wurde disqualifiziert.

Name Sophia Thomalla Geboren 6. Oktober 1989 (Alter 32 Jahre), Berlin Größe 1,7 m

Doch wer glaubt, dass sich der Tennisspieler und seine Freundin jetzt mal eine Pause vom Jetset-Leben gönnen, der liegt falsch. Für das Paar geht es nach Südamerika – um genau zu sein nach Rio de Janeiro. Hier trifft Sophia Thomalla (32) übrigens auf weitere Tennisprofis, wie sie auf Instagram verrät.

Sophia Thomalla: Nächster Tennis-Cup für Alexander Zverev – Paar reist nach Brasilien

In Brasilien startet der Davis Cup, wofür kurzfristig Alexander Zverev* einspringen darf. Für Sophia Thomalla bedeutet das ebenfalls: Ab in den Flieger und schnell an die Copacabana. Auch andere Tennisstars, wie Kevin Krawietz (30), reisen an die Küstenmetropole, um dort am Turnier teilzunehmen. Am frühen Montagmorgen, den 28. Februar, postet der zweimalige Grand Slam-Gewinner ein kurzes Video. Darin zeigt er seine Abreise von Deutschland nach Brasilien. „Arrived in Rio with Team D“, schreibt der Bayer und witzelt dazu: „Manche Sachen muss man selbst in die Hand nehmen.“ Was er damit meint? Kevin Krawietz darf für einen kurzen Schnappschuss im Cockpit sitzen und das Steuer der Lufthansa-Maschine halten.

Sophia Thomalla postet witziges Foto von Tennis-Star Kevin Krawietz

Am Stand angekommen trifft der Tennisstar auf Sophia Thomalla. Das Model veröffentlicht einen lustigen Schnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Darauf zu sehen ist der 30-Jährige, wie er mit seiner Hand ein Herz formt und scheinbar versucht, den Sonnenuntergang im Hintergrund einzurahmen. Allerdings klappt das eher schlecht als recht. Sophia Thomalla kommentiert mit „Nailed it“. Auch der Tennisprofi teilt das Foto in seiner Story und schreibt noch dazu: „weiter rechts, weiter rechts dann is gut.“

Sophia Thomalla trifft in Brasilien auf Kevin Krawietz © Rolf Vennenbernd/dpa/Screenshot/Instagram/kevinkrawietz

Sophia Thomalla spricht über Beziehung – „eine Herausforderung“

Wo Sophia Thomallas Freund zu diesem Zeitpunkt steckt, ist unklar. Er ist auf keinem der Fotos zu sehen, auch nicht auf einem Gruppenbild mit Krawietz, Philipp Petzschner und Jan-Lennard Struff, die sich scheinbar auf dem Weg zum Tennis-Training machen.

Sophia Thomalla hat erst kürzlich in dem Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“ über ihre Beziehung mit dem Olympiasieger gesprochen. Besonders das viele Reisen stellt das Paar vor einige Schwierigkeiten. „Den Terminplan so zu koordinieren, dass wir uns regelmäßig sehen, ist eine Herausforderung, aber machbar“, verriet das Model. Aber: Sie begleitet ihren Freund dennoch bei seinen Turnieren, immerhin will sie für ihn eine Unterstützung sein. Im Herbst 2021 gaben die beiden bekannt, dass sie eine Beziehung führen*. Erst kürzlich überrascht die Berlinerin ihre Fans mit einem neuen Styling. „Ich hab‘ meine Unschuld zurück“, kommentiert der TV-Star das Bild. (jol) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA