„Darf nichts mehr machen“: Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa meldet sich aus dem Krankenhaus

Von: Sarah Wolzen, Lukas Einkammerer

Pietro Lombardi meldet sich mit einer besorgniserregenden Botschaft bei seinen Fans. Seine hochschwangere Verlobte liegt im Krankenhaus. Laura teilt eine Instagramstory aus dem Krankenbett – und erklärt, was Sache ist.

Update vom 10. Dezember, 21:30 Uhr: Wenige Stunden nachdem Pietro besorgt verkündet hatte, seine Liebste müsse ins Krankenhaus, meldet sich Laura Maria Rypa mit einem sehnlichst erwarteten Update bei ihren Fans. „Wundert euch nicht, wenn ich etwas fertig aussehe, aber ich glaube, das ist völlig normal“, erklärt sie in ihrer Instagramstory und gibt direkt Entwarnung: „Dem Kleinen geht’s gut, mir geht’s soweit ganz gut.“

„Darf nichts mehr machen“: Pietro Lombardis Verlobte Laura gibt Update aus dem Krankenhaus

Wie Laura weiter berichtet, habe sie auch schon eine Diagnose bekommen: Eine Gebärmutterhalsverkürzung. Dabei steige zwar das Risiko einer Frühgeburt – bei ihr haben zwischenzeitlich sogar schon Wehen eingesetzt – mit Medikamenten ließe sich das Ganze aber einigermaßen in den Griff bekommen. Bis Montag muss die Influencerin mindestens noch im Krankenhaus bleiben – danach ist erstmal Ruhe angesagt, bis der Nachwuchs auf der Welt ist. „Das heißt für mich – ab jetzt darf ich nichts mehr machen“, erklärt sie ihren knapp 721.000 Followern.

Updates aus dem Krankenhaus: Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa meldet sich bei ihren Fans und erklärt, was Sache ist. Sie hat eine Gebärmutterhalsverkürzung – ist aber in guten Händen und langsam wieder auf dem Weg der Besserung. © Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa

„Man rechnet einfach nie mit solchen Sachen, aber ich hab gefühlt alles in der Schwangerschaft, was man haben kann“, blickt Laura auf die schwierigen Monate zurück, die hinter ihr liegen, „Ich bin ehrlich, ich hab das ganze ein bisschen unterschätzt.“ Anfang nächsten Jahres soll der Geburtstermin sein, gut möglich, dass es aber auch schon früher so weit ist. „Am Ende weiß man nie – wenn es morgen kommt, kommt es morgen“, berichtet Laura, die in nächster Zeit erstmal eine Social-Media-Pause einlegen will, sichtlich erschöpft.

Erstmeldung vom 10. Dezember 2022, 14:00 Uhr: Köln – Anfang nächsten Jahres erwarten Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) ihr erstes gemeinsames Kind. Dass die Influencerin mit einem kleinen Jungen schwanger ist, hat das Paar bereits vor einiger Zeit verraten. Doch Fans der beiden sind nun in Sorge um das Ungeborene, denn Pietro meldet sich plötzlich aus dem Krankenhaus.

Pietro Lombardis Verlobte liegt im Krankenhaus

Am vergangenen Abend zeigten sich der DSDS-Star und die Influencerin noch ganz vergnügt bei Instagram. Pietro Lombardi erklärte, dass Laura die Frau seines Lebens sei, während sie genüsslich einen Apfel aß.

Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus © Instagram: pietrolombardi

Die neueste Instagramstory von Pietro Lombardi gibt nun jedoch Grund zur Sorge. Zu sehen ist die hochschwangere Laura, wie sie auf einem Krankenhausbett liegt. „Die Frau macht mich fertig“, gesteht Pietro seinen über zwei Millionen Followern.

Laura Maria Rypa muss erst einmal zwei Tage im Krankenhaus bleiben

„Jetzt muss sie erst mal zwei Tage im Krankenhaus bleiben“, so der „Señorita“-Interpret weiter. Auch hier beweist Pietro, der mit seiner Ex-Frau Sarah Engels bereits den gemeinsamen Sohn Alessio (7) hat, Sinn für Humor: für ihn bedeute Lauras Krankenhausaufenthalt nämlich „zwei Tage Tiefkühlpizza.“ Seine Laura sei eine richtige „Power Mami“ so der 30-Jährige, der gleichzeitig verspricht, immer „für euch da zu sein.“

Leider würden es ihm die Besuchszeiten im Krankenhaus jedoch verbieten, seine schwangere Verlobte länger als vier Stunden täglich zu besuchen. Mit etwas Glück kann Pietro Laura jedoch bald wieder nach Hause bringen - und muss dann hoffentlich nicht mehr nur auf Tiefkühlpizza zurückgreifen.

Über die genauen Gründe für Lauras Krankenhausaufenthalt schweigt Pietro, verspricht jedoch: „Warum, wieso, weshalb kann sie euch dann später erzählen.“ Erst kürzlich sorgten die beiden für Schlagzeilen, als sie in ihrem Podcast verrieten, dass Laura Pietro Lombardi Taschengeld gibt. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi