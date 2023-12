Sorge um Ralph Siegel: ESC-Komponist muss gleich nach Weihnachten operiert werden

Von: Lisa Klugmayer

Besorgniserregende Nachrichten von Ralph Siegel: Der Musikproduzent hat starke Schmerzen und muss unmittelbar nach Weihnachten operiert werden.

München – Für Ralph Siegel (78) schien 2023 ein gutes Jahr zu werden. Noch im Frühjahr feierte er seinen Sieg über den Prostata-Krebs und sagte damals zur Abendzeitung: „Natürlich bin ich unendlich froh und erleichtert und freue mich sehr. Vor allem, weil wirklich eine schwierige Zeit hinter mir liegt.“ Doch nun geht es ihm wieder schlechter. Wie er selbst verrät, plagen den Musikproduzenten starke Schmerzen. Weihnachten könne er zwar noch zu Hause verbringen, danach müsse er aber operiert werden.

„Habe seit Wochen katastrophale Schmerzen“: Ralph Siegel muss operiert werden

Wie Ralph Siegel der BILD in einem Telefonat verrät, stellten die Ärzte bei ihm eine Spinalkanalstenose (= Wirbelkanalverengung) fest. Wird diese Verengung nicht behandelt, können wichtige Nerven absterben. Die Folge: unumkehrbare Lähmungen und ein Leben im Rollstuhl. „Ich muss am 29. Dezember operiert werden“, so Ralph Siegel. Der ESC-Komponist könne kaum sprechen und auch nur mit schwacher Stimme.

„Ich habe seit Wochen katastrophale Schmerzen“, erklärt Ralph Siegel weiter. Er könne weder stehen, sitzen, liegen, arbeiten und auch nicht mehr denken. Schwacher Trost: Weihnachten darf der Hit-Komponist noch zu Hause verbringen.

Ralph Siegel verbringt Silvester im Krankenhaus: „Hätte die OP gern hinausgezögert“

Dass er aber das neue Jahr in einem Krankenhausbett einläuten wird, frustriert Ralph Siegel doch sehr: „Ich hätte die OP gern hinausgezögert, aber es wird leider von Tag zu Tag schlimmer. Es ist nun das zweite Silvester in Folge, das ich im Krankenhaus verbringe.“ Trotzdem wolle er sich nicht unterkriegen lassen: Seine Frau Laura und er blieben optimistisch.

Besorgniserregende Nachrichten von Ralph Siegel: Der Musikproduzent hat starke Schmerzen und muss nun operiert werden. © IMAGO/Weißfuß

Auch Fritz Wepper plagt derzeit seine Gesundheit: Der Schauspieler wurde mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert – und das nur wenige Monate nach dem Tod seines Bruders.