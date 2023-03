Sorge um Diego: Danni Büchner muss mit verletztem Sohn ins Krankenhaus

Sorge um Diego: Danni Büchner muss mit verletztem Sohn ins Krankenhaus © RTL+/Goodbye Deutschland

Auswanderin Danni Büchner besuchte mit ihrer Familie ein Fußballspiel ihres Sohnes. Doch dann geschah ein Unfall und sie musste den 6-jährigen ins Krankenhaus bringen.

Danni Büchners (45) Sohn Diego (6) musste ins Krankenhaus. Seine Mutter Danni ist vor circa acht Jahren zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) auf die sonnige Baleareninsel Mallorca gezogen. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ mitgefilmt und ausgestrahlt. Ihre treuen Fans können weiterhin den Alltag der Familie auf Social Media verfolgen.

Auf Instagram zeigt die 5-fache Mutter ihren Alltag. So konnten die Fans unter anderem auch sehen, dass die Familie in einem Fußballstadion bei einem Spiel von Diego war. Während der 6-jährige Fußball spielte, feuerte ihn seine Zwillingsschwester Jenna (6) begeistert an. Doch dann ist erst einmal Sendepause auf Instagram. Erst drei Stunden später postet Danni Büchner wieder etwas: Doch dieses Mal aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist, wie die Mutter ihren Sohn in einem Rollstuhl schiebt. Dazu schreibt die 45-jährige: „Röntgen!“

Diego muss erst einmal mit Krücken laufen

Wie in Danni Büchners Instagram Story zu sehen ist, ist auch Diegos ältere Schwester Jada (18) im Krankenhaus - Und Danni erklärt, dass diese Krücken für ihren kleinen Bruder holt. Außerdem fügt sie hinzu: „Tja, was soll ich sagen. Das war heute ein Fußballspiel, da haben so einige was abbekommen. Diego hat nichts gebrochen, trotzdem hat er einen festen Verband – fast wie ein Gips und muss jetzt eine Woche mit Krücken laufen und darf eine Woche kein Fußball machen.“ Doch sie ist optimistisch und meint lächelnd: „Wir sind sehr gespannt, wie es hier weitergeht“. Der Termin beim Orthopäden sei schon ausgemacht.