Sorge um Meghan Markle: Experten sehen deutlichen Gewichtsverlust

Von: Annemarie Göbbel

Sie sehe zunehmend dünn aus, sagt eine Quelle über Meghan Markle, die schon in jungen Jahren laut eigener Aussagen mit ihrem Körper kämpfte. Muss Prinz Harry sich Sorgen machen?

Montecito – In ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ zog das Herzogspaar von Sussex Parallelen zwischen Prinzessin Diana (36, † 1997) und Meghan Markle (42). Es setzte alte Schlagzeilen über Harrys Mutter in Relation mit dem, was die Presse rund 26 Jahre später über die Herzogin von Sussex geschrieben hatte. Zu Paparazzi-Aufnahmen, die eine sichtlich überforderte Prinzessin Diana präsentierten, hört man Prinz Harry (39) sagen: „Ich hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholt.“

Eine Quelle äußert sich offenbar besorgt um Meghan Markles Zustand

Prinzessin Diana soll jahrelang an Bulimie gelitten haben und auch von mehreren Selbstmordversuchen sei laut Insidern die Rede gewesen. Meghan Markle wiederum hat im TV-Interview mit Oprah Winfrey (69) selbst zugegeben, zu ihren royalen Zeiten Selbstmordgedanken gehabt zu haben. Offenbar gibt es erneut Grund zur Sorge um Meghan. „Etwas stimmt ernsthaft nicht“, zitiert intouchweekly.com exklusiv eine Quelle. Die Herzogin von Sussex passe offensichtlich nicht auf sich auf und sehe erschreckend dünn aus.

Dazu zieht das Boulevardblatt einen Ernährungsexperten heran, der Prinz Harrys Ehefrau wohlgemerkt per Ferndiagnose zehn Kilogramm Gewichtsverlust im letzten Jahr attestierte. Der öffentliche Druck sei zu viel für die Zweifachmutter, wird weiter gemutmaßt und ihre Figur als „gebrechlich“ bezeichnet. Offenbar wird der Herzogin keine dauerhafte Stabilität zugetraut.

Meghan Markle ließ in ihrem Blog „The Tig“ ihre Jugend auferstehen Die Herzogin von Sussex berichtet, dass sie sich jeden Tag in der Mittagspause mit Schulveranstaltungen wie dem French Club und einer Studentenvertretung beschäftigen hätte, die zwischen 12 und 13 Uhr stattfanden, damit sie nicht alleine essen musste. Sie habe sich keiner Clique zugehörig gefühlt. Aber sie erinnerte sich an einen Durchbruch in ihrem Leben, als sie Mitte 20 an einem Vorsprechen teilnahm: „Ich muss etwa 24 gewesen sein, als mich ein Casting-Direktor bei einem Vorsprechen ansah und sagte: ‚Du musst wissen, dass du genug bist. Weniger Make-up, mehr Meghan‘. Das sei laut mirror.com zu ihrem Mantra geworden.

„Meine 20er Jahre waren brutal, ein ständiger Kampf mit mir selbst, der Beurteilung meines Gewichts ...“

Nun ist Meghan Markle jedoch eine gestandene Frau, die mit 42 Jahren wissen müsste, was sie tut und nicht mit Prinz Harrys Mutter zu vergleichen, die mit gerade mal 16 Jahren in eine arrangierte Ehe mit einem künftigen König entsandte wurde. Dennoch scheint Aufmerksamkeit aus Meghans Vergangenheit heraus angebracht: Sie selbst rief die Geister, als sie auf ihrem Blog „The Tig“ zu ihrem 33. Geburtstag ihre jungen Jahre Revue passieren ließ.

„Meine 20er Jahre waren brutal – ein ständiger Kampf mit mir selbst, der Beurteilung meines Gewichts, meines Stils, meines Wunsches, so cool/so hip/so smart/so ‚was auch immer‘ zu sein wie alle anderen“, lautete ihr Statement. Wird sie die Geister nun nicht mehr los? Vor diesem Hintergrund erscheinen jedenfalls die Gerüchte darüber, Prinz Harry suche eine Bleibe in New York ganz anders plausibel. Wie die von intochweekly.com angeführte Quelle behauptet: „Er glaubt, dass New York besser zu ihnen passen könnte. Er vermisst die Hektik einer Großstadt und liegt näher an London. Er möchte nur, dass seine Frau glücklich und gesund ist.“ Verwendete Quellen: intouchweekly.com, mirror.co.uk