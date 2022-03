„Sowieso immer recht flirty unterwegs“: „Lets Dance“-Star Mike Singer überzeugt, ein bisschen Eifersucht gehört dazu

Mike Singer behauptet, ein wenig Eifersucht gehört zu einer gesunden Beziehung dazu © Instagram/mikesinger & dpa | Rolf Vennenbernd

„Let’s Dance“-Star Mike Singer ist der Meinung, dass ein wenig Eifersucht zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Seiner Freundin sei er aber definitiv treu.

Derzeit begeistert Mike Singer (22) wöchentlich mit seinen Auftritten bei „Let’s Dance“. Dort zeigt der Sänger, dass er nicht nur musikalisch begabt ist, sondern auch auf dem Tanzparkett glänzen kann. Immer an seiner Seite steht Christina Luft (32), die ihm als Tanzpartnerin zugeteilt wurde. Bei den Live-Auftritten tanzen die beiden Stars oft eng an eng und scheuen keinen Körperkontakt – was sagt da nur Mikes Freundin Sophie Lillian Marstatt (21) dazu?

Im Interview mit RTL verrät der Musiker, dass sich die beiden Frauen gleich am Anfang kennengelernt haben und mittlerweile Freundinnen sind. Er selbst schloss wiederum Bekanntschaft mit Christinas Verlobten Luca Hänni (27), der ebenfalls Sänger ist. „Wir haben uns gut verstanden. Christina und Sophie verstehen sich gut, die waren schon zusammen Nägel machen, Girls-Day und was weiß ich was“, plaudert Mike aus.

Mike Singer: „Bin auf jeden Fall treu“

Ein bisschen Eifersucht gehört dem „Bonjour Ca Va“-Interpreten zufolge aber dazu. Schließlich wird der Frauenschwarm auch von zahlreichen weiblichen Fans angehimmelt, für die er sich gerne Zeit nimmt. „Ich bin ein Mensch, der sowieso immer recht flirty unterwegs ist, schmeichle auch mal gerne, also wenn jemand gut aussieht oder schöne Haare hat, dann sage ich das auch gerne“, gibt Mike ganz offen zu. Das liege einfach in seiner Natur. Nichtsdestotrotz steht für den Star fest: „Ich habe aber eine Freundin zuhause und da bin ich auf jeden Fall treu und glücklich.“

Mit Sophie ist der Star mittlerweile seit über einem Jahr zusammen. „Auf jeden Fall eine wunderschöne Frau und sie macht alles für mich“, schwärmt er über die schöne Influencerin. Es sei ein Zeichen ihrer „gesunden Beziehung“, dass das Instagram-Model auch mal eifersüchtig werde. „Es passiert schon mal, dass sie dann sagt ‚Hey, warum bist du jetzt da in der Bar und warum bist du jetzt nicht bei mir‘“, enthüllt er. Umgekehrt dürfte auch Mike ab und zu den Stachel der Eifersucht spüren, wenn Sophie von männlichen Followern angeschrieben wird.