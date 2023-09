„Quatscherei erspart“: Ben Becker freut sich, weil er bei „Riverboat“ zu spät kam

Von: Jonas Erbas

Teilen

Zu seinem „Riverboat“-Auftritt kam Ben Becker mit reichlich Verspätung. Im Podcast mit Barbara Schöneberger verriet der Schauspieler nun, dass ihm das eigentlich ganz gut passte.

Berlin – Ben Becker (58) ist ein Mann der klaren Worte: Der Schauspielstar stört sich nicht daran, mit seiner Meinung auch mal anzuecken – eine Eigenschaft, an welcher der gebürtige Bremer bereits seit Jahren festhält. Dass er die ungeschönte Wahrheit auch gerne mal ganz offen ausspricht, bewies der 58-Jährige zuletzt auch in Barbara Schönebergers (49) „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast.

Ben Becker spricht bei Barbara Schöneberger offen über „Riverboat“-Verspätung

Darin machte der mehrfache „Tatort“-Darsteller deutlich, dass ihm die Gepflogenheiten innerhalb der Medienwelt nicht immer behagen: „Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich das mache, was mich wirklich beschäftigt“, so Ben Becker. Er arbeite am liebsten mit „Theatern oder Kirchen“ zusammen, zu denen er über die Jahre ein vertrauliches Verhältnis aufgebaut hat: „Das füllt mich schon aus.“ Hier und da werde er allerdings „genötigt“ an Podcasts oder Fernsehsendungen teilzunehmen. So auch jüngst beim MDR-„Riverboat“.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Dort war sein Sessel zunächst allerdings unbesetzt geblieben: Rund eine Stunde hatte das Moderatoren-Duo Kim Fisher (54) und Matze Knop (48) auf den Schauspieler warten müssen. Ein Einsatz der Bundespolizei hatte seine Anreise aus Berlin erschwert. Per Taxi kam er am Ende doch ans Ziel – mit erheblicher Verspätung: Als er eintraf, war die Talkrunde bereits in vollem Gange.

„War eigentlich ganz glücklich“: Ben Becker freute sich über zeitweiliges „Riverboat“-Fehlen

In der Podcast-Aufzeichnung mit Barbara Schöneberger offenbarte Ben Becker dann allerdings, dass ihn die Verspätung eigentlich gar nicht gestört habe – im Gegenteil: „Ich war eigentlich ganz glücklich. Dadurch habe ich mir eine Stunde Quatscherei gespart“, gestand der Synchron- und Hörspielsprecher lachend. Durch sein spätes Erscheinen habe er in Leipzig dann „natürlich einen großartigen Auftritt“ abliefern können.

Bei „Riverboat“ war Ben Beckers Sessel lange unbesetzt geblieben, der Schauspieler hatte sich verspätet – ein Umstand, der dem 58-Jährigen allerdings ganz gelegen kam, wie er im Podcast mit Barbara Schöneberger nun enthüllte © Future Image/Imago & Screenshot/MDR/Riverboat

Vor Ort hatte man ihm – trotz der Verspätung – tatsächlich einen überaus herzlichen Empfang bereitet: Das „Riverboat“-Publikum war in tosenden Applaus ausgebrochen und auch Moderatorin Kim Fisher hatte den Schauspieler mit Umarmung und Küsschen begrüßt. Weniger begeistert schien zuletzt dahingegen seine Gesprächspartnerin: Nach Hans Sigls (54) Gender-Spruch bei der „Starnacht“ wirkte Barbara Schöneberger genervt. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de; Folge 254), „Riverboat“ (MDR; Folge vom 8. September 2023)