Spaniens Altkönig Juan Carlos wieder in Abu Dhabi

Teilen

Juan Carlos, ehemaliger König von Spanien, steigt in Vitoria in ein Privatflugzeug. © Pablo González/EUROPA PRESS/dpa

Juan Carlos hat seinen Besuch in der Heimat beendet, der diesmal wesentlich geräuschfreier verlief, als sein erster Besuch. Über ein Treffen mit seinem Sohn ist nichts bekannt.

Madrid/Abu Dhabi - Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos ist nach einem siebentägigen Heimatbesuch wieder in Abu Dhabi. Der Privatjet „Royal Jet 22“ mit dem Ex-Monarchen an Bord landete am Dienstagabend in der Hauptstadt des Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen Emirate, wie spanische Medien unter anderem unter Berufung auf den Online-Flugtracker Flightaware berichteten.

In Abu Dhabi lebt der 85 Jahre alte Vater von König Felipe VI. seit über zweieinhalb Jahren im Exil. Der zweite Heimatbesuch seit dem Weggang aus Spanien verlief viel ruhiger und diskreter als der erste im Mai vorigen Jahres. Diesmal gab Juan Carlos nicht eine einzige Erklärung ab. Zudem war der Medienrummel dieses Mal auch deutlich geringer. So weit bekannt war auch kein Treffen mit Felipe (55), Gattin Sofía (84) oder anderen Royals vorgesehen.

Juan Carlos hatte sich zwischen Mittwoch und Sonntag in der Hafenstadt Sanxenxo im Nordwesten Spaniens aufgehalten. Dort kam er bei einem engen Freund unter. Wegen des schlechten Wetters konnte er am Wochenende nicht wie geplant an Bord seines Bootes „Bribón“ an einer Regatta vor der Küste der Region Galicien teilnehmen. Am Sonntagabend war er dann nach Vitoria geflogen. In der Hauptstadt des spanischen Baskenlandes habe er unter anderem Ärzte seines Vertrauens aufgesucht, berichtete unter anderem der staatliche TV-Sender RTVE.

Im Frühjahr 2022 waren in Spanien alle Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen Juan Carlos eingestellt worden. Man war deshalb davon ausgegangen, dass der Bourbone, der bis zu seiner Abdankung im Juni 2014 fast vier Jahrzehnte lang Staatsoberhaupt von Spanien war, seine Heimat häufiger besuchen und irgendwann auch endgültig zurückkehren würde.

Doch beim ersten Heimatbesuch ging vieles schief. Nicht nur der Medienrummel verursachte damals beim Königshaus und der Regierung Unbehagen. Das Verhalten von Juan Carlos wurde als „unbescheiden“ kritisiert. Er habe „die Chance verpasst“, die Bürger um Verzeihung zu bitten und sich zu erklären, ließ die Regierung damals wissen. dpa