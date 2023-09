Spektakuläre Auftritte: So aufwendig ist Helene Fischers „Rausch“-Tour

Von: Diane Kofer

Helene Fischer begeistert während der „Rausch live“-Tour mit Spezialeffekten und akrobatischen Elementen. Ein Produktionsmitarbeiter verrät jetzt, wie aufwendig jedes einzelne Konzert wirklich ist.

Zürich – Der nächste Stopp auf Schlagerstar Helene Fischers (39) großer Tour ist die Schweiz. In Zürich wird sie ab dem 19. September wieder auf der Bühne stehen. Auch dort können sich die Fans natürlich auf sagenhafte Momente gefasst machen: Denn die Sängerin verzichtet nicht auf ihre spektakulären Performances. Jede einzelne Show stellt ihr Team vor riesige Herausforderungen.

Zwölf Stunden Aufbau: Helene Fischers Konzerte sind total aufwendig

Viele Fans hatten das große Comeback von Helene Fischer in Köln herbeigesehnt. Nach ihrem Trapez-Unglück vor wenigen Monaten in Hannover wurde vor allem spekuliert, ob die Schlagerqueen die akrobatischen Elemente in Zukunft auslassen würde. Aber Fehlanzeige: Trotz kleiner Änderungen an der Choreo setzt die „Atemlos“-Interpretin nach wie vor auf Performances in luftiger Höhe und auf Spezialeffekte, wie ihren berühmten Wasservorhang und das überdimensionale Windkleid. Ein Produktionsmitarbeiter verriet dem Schweizer Magazin Blick jetzt, wie aufwendig die Vorbereitungen für jedes Konzert sind.

Sebastian Pichel ist Produktionsleiter beim Konzertveranstalter Live Nation und dem Cirque du Soleil, mit dem Helene Fischer zusammenarbeitet. Auch wenn Helenes XXL-Kleid jedes Mal von sechs großen Gebläsen, die aus Klappen aus der Bühne kommen, und zehn Menschen in Bewegung gebracht werden muss, weiß er, dass das längst nicht der aufwendigste Teil der Show ist.

Das größte Problem stellt der Wasservorhang dar. Die 77 Tonnen schwere Ausrüstung mit 800 Düsen und 3.000 Liter Wasser müssen in luftiger Höhe an den Decken der jeweiligen Hallen befestigt werden. „Wasser und Elektronik ist immer eine schwierige Kombination“, merkte Sebastian Pichel an. Insgesamt zwölf Stunden dauert der Aufbau an jedem neuen Ort – in sechs Stunden ist alles wieder abgebaut.

Helene Fischer trainiert hart für ihre Shows Die Sängerin ist bekannt dafür, Mega-Bühnenshows auf die Beine zu stellen. Dass sie körperlich dafür topfit sein muss, dürfte nicht überraschen. Helene Fischer betonte vor ihrer Tour immer wieder, dass sie ihre Fitness auf ein ganz neues Level bringen muss, um ihren eignen Ansprüchen entsprechen zu können. Schweiß und Schmerzen nimmt sie dafür in Kauf. „Das ist am Anfang natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden“, hielt sie fest. Quelle: Pressekonferenz Helene Fischer, bild.de

„Aufwand lohnt sich“: Mitarbeiter von Helene Fischers Show-Konzept überzeugt

Die krasse Show der 39-Jährigen begeistert aber nicht nur ihre Fans – auch das Team ist trotz aller Herausforderungen begeistert. „Der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach extrem“, schwärmte der Produktionsleiter von den Auftritten. Auch Helene Fischer selbst schuftet hart für eine makellose Performance. Tägliches Training und eiserne Disziplin sind für die Musikerin selbstverständlich.

Helene Fischer, hier noch bei einem Konzert in Köln, tritt ab dem 19. September in Zürich auf. Ein Produktionsmitarbeiter verriet jetzt, wie aufwendig die Aufbauarbeiten vor jeder Show sind. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser/ Markus Brandt (Fotomontage)

Auch die Schlager-Liebhaber, die Helene Fischer nicht live bei ihrer „Rausch“-Tour bestaunen können, erwartet dieses Jahr noch ein Highlight: Im Dezember findet nach mehreren Jahren Pause wieder einmal die „Helene Fischer Show“ statt. Das Spektakel wird auch im TV ausgestrahlt. Trotz des Preisschocks waren die Tickets für die Aufzeichnungen auch direkt ausverkauft. Das Show-Comeback war allerdings zunächst aufgrund finanzieller Probleme in Gefahr. Verwendete Quellen: Blick