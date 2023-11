„Wie auf dem Spielplatz“: Gedeon Burkhard genießt Beziehung mit zwei Frauen

Gedeon Burkhard teilt sein Bett mit zwei Frauen. Der Schauspieler zeigte sich jetzt selbstbewusst auf dem roten Teppich mit seinen beiden Freundinnen und verriet Details zu ihrer Dreierbeziehung.

Berlin – Schauspieler Gedeon Burkhard (54) ist in Sachen Liebe gerne unkonventionell unterwegs. Im April 2023 hatte er verraten, mit zwei Frauen eine Liebesbeziehung zu führen. Im Rahmen des „Festival of Light“ in Berlin präsentierte er sich mit seinen Partnerinnen auf dem roten Teppich.

Schauspieler Gedeon Burkhard glücklich verliebt: So läuft seine Beziehung mit zwei Frauen

Zwischen seinen beiden Freundinnen Ann-Britt Dittmar (33) und Sasha Veduta (29) hätte es beim Kennenlernen sofort geknistert. Derzeit wohnen sie mit dem „Kommissar Rex“-Star und dessen Mutter, Elisabeth von Molo (79), in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Seine Mutter sei ein großer Fan der beiden Frauen. „Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat“, erklärte Gedeon Burkhard zudem und betonte: „Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit.“

Wie sehr er die Dreierbeziehung genießt, stellt er jetzt auf einem Event klar. „Ich fühle mich auf jeden Fall sehr lebendig, wie ein Sechsjähriger auf dem Spielplatz“, sagt er gegenüber RTL. Mit den Themen Eifersucht und Streit hätten sie nicht zu kämpfen. Sein ungewöhnliches Lebens- und Liebeskonzept empfehle er allen weiter. Im Interview mit Bunte betonen die drei zudem, eine richtige Familie zu sein. Nur das 1,80-Meter-Bett mussten sie vergrößern.

Ist Polygamie in Deutschland erlaubt? Die Polygamie bezeichnet eigentlich Beziehungen, in der die Ehe oder eine eheähnliche Beziehung mit mehreren Personen im Fokus steht. Das Schließen von einer weiteren Ehe ist in Deutschland allerdings verboten. „Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn zwischen einer der Personen, die die Ehe miteinander eingehen wollen, und einer dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft besteht.“ Quelle: BGB §1306

Nicht nur zu dritt: Gedeon Burkhard könnte sich auch eine Viererbeziehung vorstellen

Im April betonte er noch, nicht genügend Platz für eine weitere Person in seinem Bett zu haben. RTL gestand er beim „Festival of Lights“ in Berlin: „Wir sind sehr glücklich, aber das Leben passiert – und manchmal auch sehr überraschend!“ Allerdings sehe sich Freundin Sasha Veduta nicht mehr in einer monogamen Beziehung. „Das ist aber kein Modell, das für jeden passt“, resümiert der Schauspieler. Es sei ein reiner Glücksfall, dass es sich so ergeben hat und so gut funktioniere.

Der TV-Star ist aber nicht der einzige Promi, der eine besondere Beziehung führt. Auch andere Stars haben in der Liebe ungewöhnliche Modelle. Verwendete Quellen: Bunte, RTL