Spielt er sich selbst? Mickie Krause bekommt Rolle in Ballermann-Serie

Im Herbst 2023 soll auf Prime eine neue Comedy-Serie mit Ballermann-Thematik an den Start gehen. Mit dabei: der Partyschlager-König Mickie Krause.

Mallorca – Bald soll auf Prime die neue Comedy-Serie „Last Exit Schinkenstraße“ aus der Feder von Heinz Strunk (61) starten, die laut Schlager.de ein großes Aufgebot an bekannten Gesichtern aus Fernsehen, Musik und Unterhaltung verspricht. Katharina Wackernagel (44), Bjarne Mädel (55) und Charlie Hübner (50) werden sich ebenso von ihrer komischen Seite zeigen wie der Musiker Olli Schulz (49) und der Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (59).

Da die Serie in einem Ballermann-artigen Umfeld angesiedelt ist, passt jedoch niemand so gut ins Ensemble wie Mickie Krause (53). Welche Rolle der Schlager-Sänger in der Serie bekleiden wird, ist allerdings noch unklar. Weder die Produktion noch der Entertainer selbst haben bisher etwas darüber verraten.

„Last Exit Schinkenstraße“: Darum gehts im neuen Ballermann-Film

Fest steht, dass die Handlung um zwei arbeitslose Musiker (gespielt von Marc Hosemann, 52, und Heinz Strunk selbst) kreisen wird, die Deutschland den Rücken kehren und einen beruflichen Neuanfang wagen wollen. In der Party-Metropole El Arenal wollen sie als Schlagerbarden ihr Glück versuchen.

Das Entertainment-Allroundtalent Strunk ist jedenfalls schon jetzt von seinem neuesten Werk überzeugt: „In aller Unbescheidenheit: ‚Last Exit Schinkenstraße‘ tritt den Beweis an, dass jenseits teutonischer Comedy-Tristesse, die das Land seit vielen Jahren in Humorlosigkeit erstarren lässt, mal wieder etwas von komischer Relevanz entstanden ist.“

