„Gehe als Kai Pflaume“: Oliver Pocher treibt Körper-Kritik mit Skelett-Foto auf die Spitze

Oliver Pocher lästerte bereits über Kai Pflaumes schlanke Figur. Jetzt erlaubt er sich erneut eine böse Spitze gegen den Moderator und vergleicht ihn mit einem Skelett.

Update vom 24. September 2023: Oliver Pocher (45) nörgelt schon seit Wochen am Gewicht von Kai Pflaume (56) herum. Der Moderator bereitet sich auf einen Halbmarathon vor und teilt viel Fitness-Content im Netz. Der Comedian findet aber: Kai Pflaume ist viel zu dünn und unterstellt ihm eine Midlife-Crisis oder gar eine Essstörung. Kai Pflaume rechtfertigte sich bereits – doch jetzt legt Oliver Pocher nochmal nach. Und zwar ziemlich fies.

In seiner Instagram-Story teilte der 45-Jährige ein Bild auf dem Halloween-Dekoration in einem Vorgarten zu sehen ist. Neben einer Spinne in einem XXL-Netz ist im Vordergrund auch ein Skelett zu sehen. „Ich gehe dieses Jahr als Kai Pflaume“, schreibt Oliver Pocher zu der Aufnahme und bezieht sich damit wohl erneut auf die schlanke Figur des TV-Stars.

Oliver Pocher lästert ständig über Kai Pflaumes Gewicht und seinen körperlichen Zustand. Jetzt vergleicht er ihn sogar mit einem Halloween-Skelett. © Imago/ Future Image; Instagram/ oliverpocher; Instagram/ kaipflaume (Fotomontage)

Update vom 20. September 2023: Kai Pflaume (56) teilte im Netz ein Foto von sich nach einem Halbmarathon. Darauf stachen insbesondere seine drahtigen Arme ins Auge. Oliver Pocher (45) nahm das zum Anlass, um in den Raum zu stellen, ob der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator an einer Essstörung oder einer Midlife-Crisis leide – doch weder noch. Im Interview mit bild.de rechtfertigte sich Pflaume nun.

Einen strikten Diätplan gebe es nicht, wie der 56-Jährige versicherte. „Ich mache schon mein Leben lang Sport. Fußball, Joggen … Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut“, erklärte er und berichtete, dass sein Körperbau auch der Genetik zu verdanken sei. „Eine gewisse Veranlagung ist bestimmt nicht von Nachteil. Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen. [...] Zwischendurch gibt‘s auch Pizza und Burger.“

Oliver Pocher lästerte über Kai Pflaumes Körper und stellte sogar eine Essstörung oder eine Midlife-Crisis in den Raum. Jetzt rechtfertigte sich der sportliche Moderator. © Instagram / kaipflaume & IMAGO / Ulrich Hufnagel

Erstmeldung vom 18. September 2023: Tegernsee - Oliver Pocher (45) und Kai Pflaume (56) werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Zum wiederholten Male hat der Comedian jetzt öffentlich gegen den Moderator geschossen. Diesmal ging es um den Körper des sportlichen Pflaume.

Durchtrainiert und kein Gramm Fett: Oliver Pocher teilt gegen Kai Pflaume aus

Dass Kai Pflaume Sport liebt, ist schon nach einem Blick auf seinen Instagram-Account klar: Als „Ehrenpflaume“ ist der Moderator dort überwiegend auf seinem Fahrrad oder beim Laufen anzutreffen. Auch sein letztes Bild zeigt eine sportliche Errungenschaft: Pflaume hat beim Halbmarathon am Tegernsee eine persönliche Bestzeit geschafft – er ist die Strecke von 21 Kilometern in einer Stunde und 41 Minuten gelaufen.

Auf Bildern von dem Tag ist Pflaume mit einem Tanktop bekleidet zu sehen, wie er stolz in die Kamera grinst und seine Medaille präsentiert. Der Körper des Moderators scheint dabei nur aus Muskeln und nicht einem Gramm Fett zu bestehen. Das bewegte einige Follower zu Kommentaren wie „Gute Leistung. 10 kg mehr auf den Rippen würden dir dennoch gut stehen.“

Das sieht TV-Kollege Pocher offenbar ähnlich – und stellt im Internet wilde Vermutungen über Pflaume an. So postete er das Bild von Pflaume in seiner eigenen Instagram-Story und führt dazu eine provokante Umfrage durch: „Ich habe eine“… schreibt Pocher und gibt drei Antworten zur Auswahl: „Midlife-Crisis“, „Essstörung“ und „Wer weiß denn sowas?“.

Ganz schön wilde Unterstellungen, die Pocher seinem Kollegen damit indirekt macht. Dabei hatte Pflaume erst kürzlich dem Männermagazin Mens Health ein Interview gegeben, in dem er erklärt, wie er sich fit hält. Darin heißt es: „Ich denke, meine Fitness ist eine Mischung aus guter Veranlagung, regelmäßigem Sport, ausgewogener gesunder Ernährung und einer positiven Lebenseinstellung.“

Quoten-Erfolg für Kai Pflaume Der Moderator kann nicht nur sportliche Erfolge feiern – zuletzt ging auch seine eher unbekannte NDR-Show „Kaum zu glauben!“ durch die Decke. Die Show holte vor einigen Wochen eine Top-Quote zur späten Stunde.

Pocher und die Midlife-Crisis

Dass Pocher ein Problem mit Pflaume hat, ist allerdings nicht neu. Letztes Jahr kommentierte er ein Video, in dem Pflaume mit den Social-Media-Stars Elevator Boys gemeinsame Sache macht, mit den gehässigen Worten: „Midlife-Crisis in einem Bild“. Und auch 2021 bezeichnete er den Moderator nach einem Werbevideo für ein Sportgetränk bereits als „Midlife-Crisis-Kai“. Offenbar beschäftigt das Thema Midlife-Crisis Pocher selbst also schon seit Jahren.

Aber Kai Pflaume ist nicht der einzige, der Sticheleien aus Oliver Pochers Richtung ertragen muss. Erst vor wenigen Wochen besuchte er ein Konzert von Schlagerstar Helene Fischer und schoss in ihre Richtung. Den Seitenhieb des Comedians ignorierte Helene Fischer aber gekonnt. Verwendete Quellen: Instagram/ oliver.pocher; Mens Health; bild.de