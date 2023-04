Spitze gegen Stefan Mross? Anna-Carina Woitschack lässt sich vielsagendes Tattoo stechen

Von: Lisa Klugmayer

Anna-Carina Woitschack zeigt stolz ihr neues Tattoo. Ein Zitat auf ihrem Oberarm: „Niemals ein Fehler, immer eine Lektion“. Ein versteckter Seitenhieb auf Ex Stefan Mross?

Linz – Neue Liebe, neue Wohnung, neues Tattoo: Ganz aufgeregt verrät Anna-Carina Woitschack (30) ihren Schlager-Fans, dass sie nun frische Tinte unter der Haut hat. Schon länger wollte sie diesen Schriftzug auf ihrem Oberarm verewigen lassen, so die Schlagersängerin. Doch angesichts der letzten Monate stellt sich die Frage, ob Anna-Carina Woitschack mit ihrem Tattoo auf die Scheidung von Stefan Mross (47) anspielt.

„Heute ist ein besonderer Tag“, verkündet Anna-Carina Woitschack am Dienstag (28.03.2023) in ihren Instagram-Storys. Warum, löst sie wenige Sekunden später aufgeregt auf. „Ich werde mir heute Abend ein Tattoo machen lassen. Das wird dann Tattoo Nummer 6. Es wird ein Schriftzug. Ein Satz, der mir sehr viel bedeutet und auf jeden Fall auch absolut in meine letzten Monate passt“, so Anna-Carina Woitschack. Doch eines stellt sie gleich fest: „Es wird kein Liebes-Tattoo“.

Wenige Stunden später dann die große Enthüllung. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt Anna-Carina Woitschack beim Tätowierer. Doch die Schmerzen haben sich gelohnt. Voller Stolz präsentiert sie ihr neues Tattoo am Oberarm: „Never a failure, always a lesson“ (dt.: Niemals ein Fehler, immer eine Lektion). Fehler? Lektion? Der Spruch passt zu ihren letzten Monaten? Ist das hier ein versteckter Seitenhieb an Ex Stefan Mross – und ihre ehemalige beste Freundin Eva Luginger?

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 dann die Trennung.

Nach Liebes-Aus mit Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross datet ihre beste Freundin

Für Anna-Carina Woitschack waren die letzten Monate eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuerst die Trennung von Stefan Mross, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, dann das erneute Liebesglück mit ihrem Daniel und dann die Schocknachricht, dass ihre – jetzt ehemalige – beste Freundin nun mit dem „Immer wieder sonntags“-Moderator zusammen ist. Immer wieder postet die Schlagersängerin vielsagende Zitate in ihre Instagram-Storys, ihr Tattoo würde also dazu passen. Scheint fast so als wollte die Schlagersängerin mit diesem Tattoo das Kapitel Mross jetzt endgültig abschließen wollen.

Apropros Stefan Mross: Weil er im Mai 2022 in einen handfesten Streit geriet, bekam es Stefan Mross mit der Justiz zu tun. Der ARD verschwieg er den Vorfall – und riskiert damit nun wohl seinen „Immer wieder sonntags“-Posten. Verwendete Quellen: Instagram/anna-carina-woitschack