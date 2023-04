Spontane Macarena-Einlage – Charlène und Albert lachen Trennungsgerüchte weg

Beim jährlichen Sainte-Dévote-Rugbyturnier in Monaco versuchten sich Charlène und Albert an einer Macarena-Darbietung. Das sorgte vor allem bei Charlène für ungewohnte Heiterkeit.

Monaco – In der Vergangenheit machte sich Charlène von Monaco (45) oft rar, Fürst Albert II. (65) musste sein Fürstentum alleine oder in Begleitung seiner Schwestern Caroline von Hannover (66) und Stéphanie von Monaco (58) bei Veranstaltungen repräsentieren. Zu gesundheitlichen Problemen kamen Gerüchte über eine Ehekrise beim Fürstenpaar hinzu, die der Palast umgehend dementierte. Wirkungsvoller als jedes Dementi ist jedoch ein Auftritt, wie ihn Charlène und Albert jetzt beim Rugbyturnier in Monaco hinlegten.

Charlène und Albert: Erster gemeinsamer Auftritt als Familie seit Trennungsdementi

Bei der 11. Ausgabe des Juniorenturniers, feuerten nicht nur Albert und Charlène die Teams an, das Sportevent wurde direkt zum Familienausflug. Die Zwillinge des Fürstenpaares, Jacques und Gabriella (8), waren mit im Stadion, genau wie Charlènes Brüder Gareth (41) und Sean Wittstock (40) mit ihren Frauen und Kindern. Dementsprechend gelöst war die Stimmung auf der Tribüne. Charlène strahlte in einem Blazer mit dem Emblem des Turniers über weißem Top und weißer Hose, dazu trug die Fürstin Adidas-Sneaker und ihre Cat-Eye-Sonnenbrille von Salvatore Ferragamo. Immer wieder warfen sie und Albert sich verliebte Blicke zu.

Das Highlight folgte allerdings dann bei der Siegerehrung des Rugbyturniers, das von Charlènes Stiftung „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ unterstützt wird. Die Jugendlichen auf der Bühne fingen an, Macarena zu tanzen und forderten das monegassische Fürstenpaar zum Mitmachen auf. Charlène und Albert ließen sich nicht zweimal bitten und versuchten sich spontan an den Tanzschritten. Unter dem Applaus der jungen Sportlerinnen und Sportler schlug sich die Fürstin von Monaco nach der kleinen Tanzeinlage lachend die Hände vors Gesicht, auch Albert wirkte sichtlich belustigt von den eigenen Macarena-Qualitäten.

Macarena, Händchen halten, entspannte Stimmung: So lassen Albert und Charlène die Krisengerüchte verstummen

Die ehemalige Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock scheint vor allem bei Sportveranstaltungen voll in ihrem Element zu sein, so gelöst und fröhlich hat man die Fürstin von Monaco seit ihrer Hochzeit mit Albert 2011 selten gesehen. Vor Kurzem sah sich der Palast noch genötigt, offiziell gegen einen Bericht des französischen Magazins Royauté vorzugehen, in dem behauptet wurde, Albert und Charlène befänden sich im Trennungsprozess. Eine Pressesprecherin teilte mit: „Ich möchte die böswilligen Gerüchte, die von der französischen Zeitschrift Royauté verbreitet wurden, offiziell dementieren. Bitte beachten Sie diesen Artikel nicht, er entbehrt jeglicher Grundlage.“

So viel Spontanität hätten die meisten Charlène und Albert gar nicht zugetraut: Beim Rugbyturnier in Monaco (rechts) punktete das Fürstenpaar mit einer witzigen Tanzeinlage. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/Instagram

Das Fürstenpaar lässt sich von den Gerüchten aber weiterhin nicht beirren. Wenige Tage vor ihrer spontanen Macarena-Darbietung zeigten sich Charlène und Albert verliebt wie nie, Händchen haltend wurden sie beim Tennisturnier Monte-Carlo Rolex Masters gesichtet, auch bei der Eröffnung der Hall of Fame des französischen Rugby-Union-Vereins RC Toulon kurz zuvor herrschte gelöste Stimmung bei den monegassischen Royals. Man darf gespannt sein, wie sich die beiden bei der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in London präsentieren werden – zugesagt haben Albert und Charlène für das historische Großereignis bereits. Verwendete Quellen: instagram.com, parismatch.com