Spuck-Attacke auf Dschungelkönig Prince Damien

Eine wirklich unangenehme Begegnung muss der Ex-Dschungelkönig Prince Damien (32) verkraften. In München wurde er beleidigt und bespuckt.

In München kam es für Sänger und TV-Bekanntheit Prince Damien zu einem schlimmen Vorfall: Während einer Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde er von einem Fremden beleidigt und bespuckt. Glücklicherweise befand sich zwischen ihm und dem Angreifer eine Busscheibe, sodass Prince Damien zumindest nicht verletzt wurde. Trotzdem eine echte Schock-Situation.

Aber wie kam es zu diesem unangenehmen Zusammentreffen? Der einstige Sieger von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ berichtete gegenüber Bild: „Ein junger Mann kam hergerannt, wollte ein Foto für Instagram mit mir machen.“ Er habe sogar noch versucht, freundlich zu lächeln, obwohl er sehr müde gewesen sei. Doch dann wurde der vermeintliche Fan plötzlich ausfällig, spuckte mehrmals gegen die Scheibe, beleidigte Prince Damien obszön und schlug sogar gegen die Scheibe.

Die Fans sind entsetzt

Besonders dreist: Der Täter lud das Video sogar zunächst selbst auf seinem Instagram-Account hoch. Das wollte Prince Damien so nicht hinnehmen und entschloss sich dazu, das Video des Unbekannten auf seinem eigenen Profil zu veröffentlichen. Dazu schrieb er: „Ich kenne diesen jungen Mann nicht und habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll.“ Laut rtl.de wurde des Profil des Täters inzwischen auch gesperrt.

Die Fans des DSDS-Gewinners reagieren mit blankem Entsetzen. Viele können überhaupt nicht verstehen, warum der Mann so gehandelt hat. „Ich bin sprachlos. Was für ein widerliches Verhalten von dieser traurigen Wurst“, meint eine Nutzerin, während ein anderer Mann kommentiert: „Unglaublich, erst Freundlichkeit vortäuschen und dann so aggressiv …“. Bleibt nur zu hoffen, dass das Verhalten des Spuckers Konsequenzen hat und Prince Damien schnell über diesen Vorfall hinwegkommt.