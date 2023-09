Große Bühne St. Pauli: Reeperbahn-Festival startet mit Star-Aufgebot

Von: Sebastian Peters

Das Reeperbahn Festival 2023 startet am Mittwoch in Hamburg © Sebastian Peters

Das Reeperbahn-Festival bringt Musikstars aus 40 Ländern nach Hamburg. Von Mittwoch bis Samstag steht St. Pauli ganz im Zeichen der Musik.

Hamburg – Ab Mittwoch, 20. September 2023, verwandelt sich das Hamburger Viertel St. Pauli erneut in eine pulsierende Bühne. Hier präsentieren sich sowohl aufstrebende als auch etablierte Musiker aus aller Welt. Um 18.00 Uhr wird das Reeperbahn-Festival in Hamburg mit einer pompösen Eröffnungsshow im Stage-Operettenhaus auf der Reeperbahn eingeläutet. Selbst das Hamburger Wetter zeigt sich von einer positiven Seite, auch wenn es vielleicht ab und zu regnen könnte.

Reeperbahn Festival 2023: Rest-Tickets gibt es noch zu kaufen

Wann findet das Reeperbahn-Festival 2023 statt? Das Reeperbahn-Festival 2023 startet am Mittwoch um 18 Uhr und wird bis Samstagabend, 23. September 2023, andauern. Das Festival auf der sündigsten Meile findet zum achtzehnten Mal statt.

Nicht nur Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) werden auf der Bühne erwartet. Auch die Sängerin und Songwriterin Arlo Parks sowie die Stand-Up-Künstlerin Enissa Amani und weitere Künstler sind Teil des Programms.

Das Reeperbahn Festival 2023 in Bildern Fotostrecke ansehen

Die 18. Auflage des vier Tage andauernden Clubfestivals mit begleitender Fachkonferenz bietet den Gästen eine Auswahl von über 300 Konzerten. Dabei treten etwa 320 Künstler aus rund 40 verschiedenen Ländern auf. In etwa 60 Clubs und Veranstaltungsorten, einschließlich des Heiligengeistfelds, wollen die Künstler bis Samstagabend ihr Talent unter Beweis stellen. Auch Auftritte von The Hives, The Pretenders und Antje Schomaker stehen auf dem Programm.

Für Kurzentschlossene gibt es weiterhin auf der Homepage des Reeperbahn Festivals weiter Tickets zu kaufen. Die Preise schwanken zwischen 52€ für das Tagesticket (zum Beispiel für Mittwoch) bis 149€ für das 4-Tage-Ticket.