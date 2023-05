Städte verwechselt: Peinliche Panne von Helene Fischer bei Live-Konzert

Von: Lukas Einkammerer

Bei ihrem Konzert in Oberhausen passierte Helene Fischer ein peinlicher Fehler. Denn sie verwechselte die Stadt, in der das Event stattfand.

Oberhausen – 71 Auftritte in ganz Deutschland, intensive, monatelange Vorbereitung und Akrobatikeinlagen, die Helene Fischer (38) und ihren Tänzern alles abverlangen – die „Rausch“-Tour ist ein Live-Spektakel der Superlative. Bis Oktober noch zieht die unangefochtene Schlagerqueen mit ihrem neuen Programm durchs ganze Land und kommt ihren treuen Fans dabei ganz nahe. Aber auch ein durchgetaktetes und höchst professionelles Event ist nicht immun vor dem einen oder anderen Patzer.

Gleich fünfmal in Folge spielt Helene Fischer in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen – den großen Auftakt feierte sie mit Fans am Dienstagabend (23. Mai). Auf der Setlist waren dabei wieder die ganz großen Hits vertreten sowie reichlich Material von ihrer neuesten Scheibe „Rausch“, deren Veröffentlichung sich diesen Oktober bereits zum zweiten Mal jährt. Für Konzertkarten und Anfahrt dabei viel Geld und Zeit hinzublättern – für die langjährigen Fans der „Null auf 100“-Interpretin ist das ganz normal.

Wie waz.de berichtet, habe ein Konzertgänger für den schillernden Abend inmitten Tausender Helene-Fans sogar die weite Reise von Wien nach Oberhausen auf sich genommen. Diese Errungenschaft habe er auf einem Pappschild verewigt, das der Performerin par excellence natürlich sofort ins Auge sprang. „Mensch, wir kommen auch nach Wien“, zitiert das Nachrichtenportal die Ex-Freundin von Florian Silbereisen (41), „Warum fährst du bis nach Düsseldorf?“ Moment mal – da scheint doch etwas nicht zu stimmen.

„Was habe ich gerade gesagt?“: Helene Fischer verwechselt Städte bei „Rausch“-Konzert

Bei so vielen verschiedenen Konzertterminen durcheinander zu kommen, kann den Besten passieren, dass Helene Fischer Oberhausen, wo sie fünfmal in Folge auftritt, mit dem rund 30 Kilometer entfernten Düsseldorf verwechselt hat, ist dennoch sehr peinlich. Wie waz.de weiter berichtet, sei Helenes Aussage dem Publikum nicht entgangen – und auch die Chartstürmerin habe prompt auf den Stadtnamen-Patzer reagiert: „Was habe ich gerade gesagt, wo ich bin?“ Eines ist klar: Nochmal passieren wird ihr so etwas so schnell bestimmt nicht mehr.

Peinlich, peinlich: Bei ihrem jüngsten „Rausch“-Konzert verwechselte Helene Fischer Oberhausen und Düsseldorf. © dpa/Marcus Brandt (Fotomontage)

Egal, wie lange man sich auf eine Live-Tournee vorbereitet und wie sorgfältig man jede Bewegung, jedes Lied und jede Interaktion mit den Zuschauern probt – Pannen können immer passieren. Erst kürzlich verbrannte sich Helene Fischer bei einem ihrer „Rausch“-Konzerte beinahe den Hintern. Verwendete Quellen: waz.de; radiox.co.uk