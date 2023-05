„Stammkundin“: Claudia Effenberg zeigt Video von Schönheits-Eingriff

Claudia Effenberg präsentiert auf Instagram stolz das Ergebnis ihrer neuesten Beauty-Behandlung. Diese hat sie in einem Kosmetikstudio machen lassen, wo sie eine „treue Stammkundin“ ist.

München - Für diesen frischen Look stand Claudia Effenberg (57) nicht etwa stundenlang vor dem Spiegel. Ihre Augenbrauen sowie ihren Lidstrich hat sich die Designerin und Dschungelcamp-Teilnehmerin bei einer Micropigmentierung auffrischen lassen. Auf Instagram ist das Ergebnis, dass Effenberg einem Kosmetikstudio in München zu verdanken hat, in einem Video zu sehen.

Claudia Effenberg ist „Stammkundin“ im Kosmetikstudio

Die 57-Jährige sei dort „eine treue Stammkundin“, heißt es, was für das Kosmetik-Team „großartig“ sei. Im Clip ist zu sehen, wie Effenberg mit geschlossenen Augen auf einer Liege liegt, während eine Kosmetikerin sich mit einem Pigmentier-Gerät an ihren Augenlidern und Augenbrauen austobt.

Am Ende strahlt Effenberg über beide Ohren, während sie sich das Ergebnis in einem Spiegel ansieht und einen Daumen nach oben in die Kamera zeigt.

Nicht die einzige Beauty-Behandlung?

Ob sich Effenberg auch größeren Eingriffen unterzogen hat oder mit Botox behandeln lässt, hat die Designerin bislang nie öffentlich bestätigt. Seit Jahren kommt es diesbezüglich immer wieder zu Gerüchten. Im Juni 2016 erklärte sie im RTL-Interview, dass sie aufgrund einer Gewichtszunahme weniger Falten im Gesicht habe.

Obwohl das Dschungelcamp vor rund zwei Wochen zu Ende ging, kochten beim Nachspiel die Emotionen noch einmal hoch. Vor allem Claudia Effenberg schien auf Krawall gebürstet. Verwendete Quellen: Instagram.com, RTL.de