Nach zwei Babys ist Schluss: Darum will „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser keine Kinder mehr

Von: Elena Rothammer

Anna Heiser ist bereits Mama von zwei Kindern. Weiteren Nachwuchs will die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit nicht, wie sie nun offen erzählte.

Namibia – Dank „Bauer sucht Frau“ hat Anna Heiser (33) in Gerald (37) in Namibia ihr Glück gefunden. Gemeinsam haben die beiden inzwischen zwei Kinder. Ihr Sohn Leon erblickte Ende Januar 2021 das Licht der Welt, Töchterchen Alina folgte Ende November 2022. Damit ist die Familienplanung abgeschlossen, wie Anna jetzt verriet.

Nach Negativ-Erfahrungen: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser schließt mit ihrem Kinderwunsch ab

In einem langen Instagram-Beitrag sprach die 33-Jährige über potenziellen weiteren Familienzuwachs. „Obwohl es sich für mich immer noch komisch anfühlt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Familienplanung abzuschließen. Wir sind komplett“, heißt es darin.

Weiter erklärte Anna, dass sie es zwar vermissen würde, nicht noch ein Baby in den Armen zu halten, meinte dann aber: „Ich habe mir jedoch die Frage gestellt: möchte ich es noch einmal erleben, weil die Gefühle so schön waren, oder möchte ich bewusst ein weiteres Kind in die Welt setzen, und die volle Verantwortung für das Leben des kleinen Menschlein übernehmen?“ Nach all ihren Negativ-Erfahrungen – eine Frühgeburt, eine Fehlgeburt und ein Not-Kaiserschnitt – wolle sie nun kein Risiko mehr eingehen.

„Wir haben zwei wundervolle, gesunde Kinder, die uns fleißig auf Trab halten und dafür sind wir unendlich dankbar. Wir sind eine Familie. Wir sind angekommen. Wir sind komplett“, betonte die einstige Kuppelshow-Kandidatin abschließend. Zuletzt hatte Anna Heiser noch fiesen Hate für ihr neues Tattoo einstecken müssen. Verwendete Quellen: Instagram / anna_m._heiser