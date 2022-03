Anna-Maria Ferchichi hat 30 Kilo abgenommen und verrät Abnehmtipps: „Habe mein altes Gewicht wieder“

Von: Jennifer Kuhn

Anna-Maria Ferchichi gibt Ernährungstipps in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/anna_maria_ferchichi

Im Dezember 2021 brachte Anna-Maria Ferchichi ihre Drillinge zur Welt. Das Eheglück von ihr und Rapper Bushido scheint nun perfekt zu sein. Nun erklärte die 40-Jährige, dass sie innerhalb von vier Monaten an die 30 Kilo abgenommen hat.

Berlin - Sie ist Mutter von acht Kindern: Anna-Maria Ferchichi. Die Ehefrau von Rapper Bushido brachte vor vier Monaten Drillinge zur Welt. Ihren Fans und Followern gab sie nun einen Einblick in die vergangenen Monate - denn die Schwangerschaftskilos hat sie nun runter. 30 Kilogramm hat die 8fach Mutter abgenommen und verriet nun ihre Tricks, wie tz.de berichtet.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Die Schwangerschaft mit Drillingen hat sie an ihre Grenzen gebracht

Kurz nach der Geburt im Dezember veröffentlichte Anna-Maria Ferchichi ein Selfie mit ihrem Baby auf Instagram. Dazu schrieb die 40-Jährige, wie sehr sie die letzte Schwangerschaft an ihre Grenzen gebracht hatte: „Ganz ehrlich, diese ss hat mich psychisch sowie körperlich an meine Grenzen gebracht. Und irgendwie merke ich es jetzt erst, 4 Wochen nach der Geburt, wie erschöpft ich bin. Ich bin so unfassbar dankbar für meine 8 Kinder, aber ich will nie wieder schwanger sein“, kommentierte sie ihren Post.

Anna-Maria Ferchichi zeigt sich in ihrer Instagram-Story © instagram.com/stories/anna_maria_ferchichi

Wenige Woche Wochen vor der Geburt bangten sie und Bushido um ein Leben von ihren Drillingen. Ein Blasensprung in der 17. Schwangerschaftswoche sorgte für große Angst bei der Familie. Mitte Dezember brachte die 40-Jährige aber voller Stolz drei Mädchen zur Welt: Leonora, Naima und Amaya.

Anna-Marie Ferchichi hat 30 Kilo abgenommen und verrät Abnehmtipps: „Habe mein altes Gewicht wieder“

In ihrer Instagram-Story erklärt die 40-Jährige, dass sie in den vergangenen Monaten sehr an sich gearbeitet hat: „Ich gebe mir eine Menge Mühe mit dem Sport. Ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, weil es mussten einfach 30 Kilo runter!“, so Anna Maria. Nun möchte sie auch ihre Fans und Follower motivieren und gibt ihnen ein paar Tipps. „Ich will oder ich möchte stolz sagen: ‚Ich habe es geschafft!‘ Ich habe mein altes Gewicht wieder. Ich habe meinen Körper zurück“, erzählte sie weiter.

„Ich habe angefangen, viel Wasser zu trinken, ich habe die Zigaretten sein lassen. Ich möchte meinem Körper einfach mehr Gutes tun. Klar, Sport ist eine Sache - Ernährung die andere“, so Anna-Maria. So zeigte sie in ihrer Instagram-Story, mit welchen Produkten sie es geschafft die 30 Kilo runter zu bekommen. Regelmäßig gibt die 8fach Mutter private Einblicke und ihr Leben.

Verwendete Quellen: instagram.com/stories/anna_maria_ferchichi