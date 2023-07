Einbruch bei Sylvie Meis: Handtaschen im Wert von 800.000 Euro weg

Teilen

Während Sylvie Meis ihren Urlaub auf Ibiza genießt, haben sich Einbrecher Zugang zu ihrer Wohnung in Hamburg verschafft. Der Schaden ist offenbar enorm. Die Moderatorin äußerte sich bislang nicht.

Hamburg-Eppendorf – Moderatorin Sylvie Meis (45) ist offenbar Opfer eines Einbruchs geworden. Das berichten unter anderem das „Hamburger Abendblatt“ und die „Morgenpost“. Demnach sollen sich Einbrecher Zugang zu ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf verschafft haben, während Meis im Urlaub auf Ibiza war.

Einbruch bei Sylvie Meis war offenbar geplant

Offenbar war der Einbuch besonders gut geplant: Die Diebe sollen über ein Baugerüst am Nachbarhaus auf das Dach gelangt sein. Anschließend sollen sie mithilfe einer Leiter über eine Mauer in das Gebäude geklettert sein, in dem Meis ihre Wohnung hat. Über ein Oberlicht seien die Einbrecher dann direkt in das Ankleidezimmer der Moderatorin gelangt.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Diebe entwenden zwei Dutzend Hermès-Taschen

Der Schaden soll enorm sein: Die mutmaßlichen Täter nahmen laut den Berichten Handtaschen und Schmuck im Wert von 800.000 Euro mit. Bei den Handtaschen soll es sich zumeist um Modelle der Pariser Luxusmarke Hermès handeln – Kostenpunkt pro Stück etwa 10.000 bis 25.000 Euro. Wie das „Hamburger Abendblatt“ meldet, sollen etwa zwei Dutzend dieser Handtaschen entwendet worden sein.

Bei Moderatorin Sylvie Meis wurde während ihres Ibiza-Aufenthaltes eingebrochen und Taschen und Schmuck gestohlen. Auf dem Foto sieht man Meis im Juli 2023 bei der Jasmin Erbas Fashionshow im Rahmen der Berlin Fashion Week. © IMAGO / APress

Sylvie Meis selbst hat sich noch nicht zum Einbruch geäußert. Eine offizielle Polizeimitteilung gibt es nicht. Verwendete Quellen: Hamburger Abendblatt, Morgenpost