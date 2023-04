Herz-Kollaps und Krankenhaus: Große Sorge um Schlagerstar Freddy Quinn

Der gesundheitliche Zustand von Schlagerlegende Freddy Quinn scheint schlecht zu sein. Der 91-Jährige musste kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus.

Hamburg - Der österreichische Schlager-Star Freddy Quinn (91) musste ins Krankenhaus. Er hatte 1956 mit dem Song „Junge, komm bald wieder“ seinen großen Durchbruch und verkaufte etwa 80 Millionen Tonträger. Aber auch seine Hits „Die Gitarre und das Meer“, „Hundert Mann und ein Befehl“ und „Heimweh“ gehören zum Urgestein des deutschsprachigen Schlagers. Mittlerweile lebt der 91-jährige als Wahlhamburger in Deutschland.

Nun spricht einiges dafür, dass es dem 91-Jährigen gesundheitlich sehr schlecht geht. So liegt er laut der „Freizeit Revue“ bereits seit der Vorweihnachtszeit in einem Krankenhaus. Kurz vor Weihnachten brach Freddy Quinn wohl zusammen und ist immer noch in der Hamburger Klinik. Es war wohl nicht das erste Mal, dass ihm so etwas widerfahren ist. Denn der Schlagersänger leidet bereits seit längerer Zeit unter Herzproblemen, die wohl immer wieder zu Zusammenbrüchen führen. Die Fans der Schlagerlegende machen sich große Sorgen um ihr Idol.

Freddy Quinn: Der Schlagerstar hat bereits ein Grab reserviert

Bereits seit etwa 12 Jahren ist es still um Freddy Quinn geworden. Die Schlagerlegende zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und es wurden auch keine neuen Lieder veröffentlicht. Laut der „Freizeit Revue“ hat der Sänger bereits ein Testament verfasst und sogar den Ort seiner Beerdigung festgelegt. Denn 2008 starb seine Ehefrau Lilli Blessmann († 89), woraufhin der Wahlhamburger ein Doppelgrab auf dem Ohlsdorfer Friedhof reservierte. Laut heute.de meinte Freddy vor längerer Zeit selbst: „Es ist alles organisiert. Es war unser letzter gemeinsamer Wunsch. Ich werde eines Tages neben ihr liegen. Vielleicht wird es nicht mehr lange dauern“.