Wegen Dehydrierung in die Notaufnahme: Star-Gitarist Carlos Santana auf Bühne kollabiert

Schock für Santana-Fans!

+ © dpa | Christoph Schmidt Carlos Santana bricht bei Konzert auf der Bühne zusammen © dpa | Christoph Schmidt

Während eines Auftritts im US-amerikanischen Clarkston brach der legendäre Musiker Carlos Santana plötzlich zusammen. Grund für den Schwächeanfall waren Hitzeerschöpfung und Dehydrierung.

Clarkston – Schock für das Publikum im „Pine Knob Music Theatre“ in Michigan! Eigentlich wollten die dort Anwesenden nur ein Konzert des legendären Gitarristen Carlos Santana (74). Doch mitten während seiner Performance schwächelte Santana plötzlich und brach auf der Bühne zusammen. Offenbar ging es dem Musiker so schlecht, dass er auf einer Trage in den Backstage-Bereich gebracht werden musste. Dort kümmerten sich vorerst die anwesenden Notfallsanitäter vorerst um den US-Amerikaner mit mexikanischer Herkunft.

Doch mit einer kurzen Pause hinter den Vorhängen war es für Santana nicht getan. Der Erfinder des Latin Rock musste nach seinem Zusammenbruch in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses gebracht werden, um sich weiter ärztlich behandeln zu lassen. Dort stellte man dann auch den Grund für den Schwächeanfall fest: Augenscheinlich hatte Santana nicht ausreichend gegessen und getrunken und litt deshalb an „Hitzeerschöpfung und Dehydrierung“, wie unter anderem t-online.de berichtet.

Laut einem Sprecher gehe es Carlos Santana zwischenzeitlich schon wieder besser

Bereits bei seinem Abtransport von der Bühne winkte Carlos Santana seinen Fans von der Trage aus zu, wie ein etwa zehnsekündiges Video eines „Huffington Post“-Journalisten zeigt. Kurze Zeit später gab ein Sprecher des „Black Magic Woman“-Interpreten bekannt, dass Santanas Gesundheitszustand sich bereits stabilisiert habe. Trotzdem wurde ein für die kommende Woche geplanter Auftritt in Pennsylvania vorsichtshalber abgesagt, um dem Künstler eine Ruhepause zu gönnen.

Über Facebook veröffentlichte Carlos Santana kurze Zeit später ein Statement, in dem er sich bei „allen und jedem“ für die „wertvollen Gebete“ bedankte. Seinen Fans erklärte der Gitarrenveteran, dass er schlicht und einfach vergessen habe, ausreichend Nahrung und Wasser zu sich zu nehmen und deshalb kollabiert sei. Ein anderweitiges Problem liege Gott sei Dank nicht vor.