It-Girl Ariane Sommer ist heute erfolgreiche Unternehmerin

Teilen

It-Girl Ariane Sommer hat sich in den vergangenen Jahren vom „Partyluder“ zur Unternehmerin gemausert. In ihrer Villa in Beverly Hills verrät sie, was ihr bei der Wandlung geholfen hat und verrät, wie sie heutzutage lebt.

Beverly Hills – Ihr öffentliches Bad in Mousse au Chocolat brachte Ariane Sommer (46) den Ruf als „Partyluder“ und „It-Girl“ ein. Heutzutage ist die 46-Jährige erfolgreiche Unternehmerin, lebt mit ihrem Mann Clay in einer Villa in Beverly Hills und ist frei von Angstzuständen und Depressionen. Im Interview mit RTL verrät Sommer, was ihr dabei geholfen hat, und gibt Einblicke in ihr ganz normales Leben.

Ariane Sommer: Vom It-Girl zur Unternehmerin für Nahrungsergänzungsmittel

Anfang der 2000er machte Ariane Sommer mit ihrem öffentlichen Mousse-au-Chocolat-Bad Schlagzeilen. Heute ist Sommer eine erfolgreiche Unternehmerin, die mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Filmproduzenten Clay Kahler, die „Gateway“-Klinik in Santa Monica betreibt. Neben Nahrungsergänzungsmitteln und Vitamininfusionen werden hier auch psychedelische Therapien unter ärztlicher Aufsicht mit dem Narkosemittel Ketamin angeboten. Der Einsatz des Mittels ist umstritten.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Sommer selbst ist jedoch überzeugt davon. Die 46-Jährige, die selbst jahrelang unter Angstzuständen und Depressionen litt, hat die Therapie am eigenen Leib ausprobiert. „Ich habe bestimmte Dinge absolut loslassen können, mit denen ich Jahrzehnte lang gekämpft habe. Bei Ketamin ist es so, dass es nicht nur die Symptome behandelt, sondern an die Ursache geht“, so Sommer.

Ariane Sommer hat ihr Glück gefunden

Auch privat achte Sommer sehr auf ihren Geist und Körper. Sport, eine gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel sind unverzichtbare Begleiter der Unternehmerin. „Ich fühle mich wahnsinnig wohl, also in meinem Körper“, erzählt das junggebliebene ehemalige It-Girl. Auch Ehemann Clay findet: „Sie sieht jedes Jahr besser und besser aus.“



Ariane Sommer hat es geschafft: Das einstige It-Girl ist heute eine durch und durch erfolgreiche Unternehmerin © Eventpress/Imago

Vom „Partyluder“ Ariane Sommer ist nichts mehr zu sehen. Seit mittlerweile 19 Jahren führt die gebürtige Bonnerin eine glückliche Beziehung, seit elf Jahren sind Ehemann Clay und sie verheiratet. Und was ist ihr Vorsatz für die Zukunft? Das zu machen, was das Paar jetzt mache und „mehr davon“. Sorge herrscht dahingegen bei einem anderen Star: Robbie Williams (49) musste jüngst total geschwächt ein Konzert unterbrechen. Verwendete Quelle: RTL