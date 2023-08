Herzanfall: „Hot Banditoz“-Star landet in der Notaufnahme

Sorge um „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez: Der Musiker musste wegen eines Herzanfalls ins Krankenhaus. Sein Dank galt anschließend denen, die ihn professionell versorgt hatten.

Hamburg – Der Sänger der Latino-Pop-Band „Hot Banditoz“, Silva Gonzalez (44), ist wegen eines Herzanfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Es war dramatisch, ich bekam Panik und Atemnot“, sagte er der Bild. Er sei nicht mal mehr an sein Handy herangekommen. „Mit letzter Kraft habe ich mich die Treppe hinauf geschleppt. Ich konnte nicht mehr, es war ein Gefühl der Machtlosigkeit“, erklärte der 44-Jährige.

Der Dschungelcamp-Teilnehmer von 2013 verzeichnete einen Puls von 220 Schlägen und massiv erhöhten Blutdruck. Die Ärzte stellten bei ihm eine Tachykardie fest. Ein Schlaganfall oder ein Infarkt hätten dem „Shake Your Balla“-Interpreten in der Folge blühen können. Dass es nicht so kam, hatte er dem beherzten Eingreifen der Ärzte zu verdanken. Es sei ein „schlimmes Gefühl“ gewesen, erzählte Gonzalez. „Danke an die Mediziner, die mich gerettet haben.“

Silva Gonzalez: Ungesunder Lebenswandel macht ihm zu schaffen

Der Musiker hatte am Tag zuvor etwas getrunken, wie der der Bild weiter erklärt. „Man greift im Stress schnell mal zur Flasche“, gestand er. Das sei bei ihm nach der Trennung von Bandkollegin Stefanie Schanzleh (34) und Streitigkeiten um das Erbe seines Vaters „leider häufiger geworden“. Mit Schanzleh absolviert Gonzalez immer noch Band-Auftritte. „Das wird auch so bleiben. Steffi und die Kinder geben mir auch Kraft in dieser Zeit, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis“, erklärte der Ex-Dschungelcamper.

Silva Gonzalez musste vor kurzem einen schweren gesundheitlichen Schock verkraften. Denn der Hot Banditoz-Sänger landete mit einem Herzanfall in der Notaufnahme. © IMAGO/Eventpress

Der Stress, die Ernährung, Alkohol, Nikotin und „20 Kilo Übergewicht“ seien „schädlich fürs Herz“, stellte Gonzalez fest. „Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Attacke.“ Das erneute Alarmsignal wolle er aber nun „endlich“ wahrnehmen und sich in Therapie begeben. Er habe gemerkt, dass er etwas ändern müsse.

