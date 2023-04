Starke Gästeliste bei „Schlagernacht des Jahres“

Bei der „Schlagernacht des Jahres“ kamen Musikfans voll und ganz auf ihre Kosten. Unter anderem Michelle rockte in Leipzig die Bühne. © IMAGO/BOBO; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

In Leipzig fand am vergangenen Wochenende die „Schlagernacht des Jahres“ statt. In der „Quarterback Immobilien Arena“ feierten Tausende Schlagerfans mit ihren Stars.

An diesem schönen Frühlingssamstag war es endlich so weit: Am 20. April pilgerten Tausende Schlagerfans in die Leipziger „Quarterback Immobilien Arena“. Sie kamen, um ihre Lieblingsstars zu sehen, ausgelassen zu tanzen und mitzusingen. Ganze sechs Stunden dauerte das Feier-Programm.

Das singende Paar Marina Marx und Karsten Walter eröffneten die Party, um dann die Bühne für Schlagerstar Vicky Leandros freizugeben. Die 70-Jährige möchte sich demnächst aus dem Showgeschäft zurückziehen und plant eine Abschiedstour. Schon deshalb war es für die Fans wohl eine schöne Gelegenheit, die Grand Dame des Schlagers noch einmal live zu sehen.

Team 5ünf traten bei der „Schlagernacht des Jahres“ ohne Marc Terenzi auf

Richtig laut wurde es in der Arena, als Thomas Anders den „Modern Talking“-Klassiker „You‘re my heart, you‘re my soul“ anstimmte. Vom begeisterten Gesang des Publikums wurde der Sänger völlig übertönt. Auch die Beiträge von Kerstin Ott, Eloy de Jong und Michelle kamen bei den immer ausgelassener Feiernden bestens an.

Team 5ünf traten nach der Trennung von dem Musiker Marc Terenzi (44) nun als Vierergespann in Leipzig auf. Der Partystimmung tat der fehlende fünfte Mann allerdings überhaupt keinen Abbruch. Nach der langen Partynacht durfte Oli P. die Feier beenden.

Wie sehr die Fans die Schlagernacht genossen haben, lässt sich auch an den Social-Media-Kommentaren ablesen. Auf dem Instagram-Profil des Veranstalters heißt es unter anderem: „Es war der Hammer. Ich habe keine Stimme mehr.“ Von Team 5ünf hieß es: „Einfach nur wow! Danke für so einen Abend!“