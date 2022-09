„Starke Gewichtsprobleme“: Gülcan Kamps nimmt viel zu viel ab

Gülcan Kamps bekam Ende 2021 ihr erstes Baby © Instagram/guelcankamps

Gülcan Kamps hat drastisch an Gewicht verloren. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Moderatorin schwer besorgt, da sie sich ihre Kurven zurückwünscht.

Ende letzten Jahres wurde Gülcan Kamps (39) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps (40) durfte sie ein gesundes Baby auf der Welt begrüßen. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans mit Updates aus ihrem Alltag als Neu-Mama auf dem Laufenden. Meistens dreht sich dabei alles um Baby-Kamps, wie Gülcan ihren Schatz liebevoll nennt. In ihrer aktuellen Instagram-Story macht sie eine Ausnahme und berichtet stattdessen von ihren eigenen Problemen. Mit ihrer aktuellen Figur ist die Moderatorin nämlich ganz und gar nicht zufrieden. In den letzten Monaten sei sie immer dünner geworden.

„Heute geht’s mal nur um Mami Gülcan! Ich habe seit Juli starke Gewichtsprobleme und versuche, diese in den Griff zu bekommen“, erzählt sie ihren rund 484.000 Followern. Die brünette Schönheit wünscht sich ihre Kurven zurück. „Viele würden sich vielleicht darüber freuen, aber bei mir purzeln die Kilos und mir gefällt das überhaupt nicht“, gesteht sie.

Gülcan zieht sogar in Erwägung, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Dass ihr Gewicht auf völlig ungewollte und unerklärliche Weise schwindet, findet sie sehr alarmierend. „Wenn es so weitergeht, werde ich mich durchchecken lassen (müssen)“, kündigt sie an.

Besorgte Gülcan Kamps will fleißig futtern

Bis dahin gönnt sich die TV-Beauty kalorienhaltige Leckereien, die ihr beim Zunehmen helfen sollen. In ihrer Story filmt sie ein Stück Torte, das sich Gülcan mit einem großen Glas Smoothie schmecken lässt. Inhalte dieser Art werden ihre Follower wohl nun öfter zu sehen bekommen. „Daher bekommt ihr im Moment auch so viel Food Content“, erklärt der ehemalige Viva-Star. Wir drücken die Daumen, dass Gülcan ihr Wohlfühlgewicht möglichst schnell zurückbekommt.

Bereits vor rund einem Monat hatte sie über ihren plötzlichen Gewichtsverlust geklagt. „Leider habe ich in den letzten drei Wochen auch einige Kilos verloren (was mir gar nicht gefällt)“, schrieb die Influencerin in einem Instagram-Post. „Da ich keine Waage besitze, geben mir meine Outfits immer Auskunft über mein aktuelles Gewicht und die sind mir gerade etwas groß.“ Grund dafür war unter anderem eine starke Sommergrippe.