Bis zu 8.000 Euro: So verdient sich Danni Büchner ihr stolzes Monatsgehalt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Danni Büchner kommt heute gut über die Runden. Denn die Power-Mama verdient im Monat mehrere Tausend Euro.

Cala Millor, Mallorca – Wer Danni Büchner (45) in den sozialen Medien folgt, merkt gleich: Der Alltag der „Goodbye Deutschland“-Ikone und ihrer drei Kinder Joelina (24), Volkan (21) und Jada (19) sieht alles andere als grau, langweilig und billig aus. Ihr Portemonnaie und ihr Konto scheinen gut gefüllt zu sein – doch wie viel Geld macht das Familienoberhaupt der Büchners im Monat eigentlich genau?

„Paar Fresssäcke zu Hause“: Danni Bücher macht jeden Monate mehrere Tausend Euro

Rauschende Promipartys, Ausflüge mit der ganzen Familie, edle Abendessen und schicke Klamotten – knausrig scheint es im Hause Büchner nicht zuzugehen. Danni bietet sich selbst und ihren Kindern ein gutes Leben und auch wenn die Witwe von Jens Büchner (†49, 2018) offensichtlich nicht am Hungertuch nagt, hat sie bislang für sich behalten, wie viel sie insgesamt verdient.

„Goodbye Deutschland“-Mutti Danni Büchner Millionärin? Sie protzt mit Louis-Vuitton-Sammlung Fotostrecke ansehen

Im RTL-Format „Ein Promi, ein Joker“ kam nun das Thema von Danni Büchners monatlichen Einnahmen auf – worauf die Powerfrau ein paar ganz klare Antworten lieferte. Im vergangenen Monat habe sie zwischen 5.000 und 8.000 Euro verdient – eine beachtliche Summe, die sie bei ihrem Lifestyle bestimmt gut brauchen kann. „Meine Miete ist ja auch teuer, ich habe ja auch ein paar Fresssäcke zu Hause“, erklärt sie.

So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

Von wegen 1,5 Millionen: Danni Büchner räumt mit Vermögens-Gerüchten auf

Wie viele ihrer TV-Kolleginnen lässt sich Danni Büchner längst nicht mehr nur einer Berufsbezeichnung zuordnen – und dürfte den Großteil ihrer Einnahmen mit Werbedeals und Gastauftritten in Fernsehsendungen machen. Bei so vielen verschiedenen Projekten kommt bestimmt kein kleiner Kontostand zusammen, einen genauen Betrag nennt die Reality-Persönlichkeit aber nicht. Nur eines verrät sie: An den Gerüchten, ihr Vermögen beliefe sich auf 1,5 Millionen Euro, ist nichts dran. „Wo sind die denn? Ich hätte die gerne“, lacht Danni.

Danni Büchner genießt ihr Leben – dass sie jeden Monat mehrere tausend Euro verdient, kommt ihr da gerade recht. © Screenshot/Instagram/dannibuechner (Fotomontage)

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Danni vor allem mit ihrer Figur und ihrer starken Gewichtsabnahme für Aufsehen gesorgt – und musste sich neben vielen Komplimenten auch einige böse Kommentare anhören. Zuletzt wurde Fünffach-Mutti Danni Büchner aber von ihren Hatern und ihren Fans gleichermaßen gefeiert. Verwendete Quellen: RTL/Ein Promi, ein Joker; celebritynetworth.com