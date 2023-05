Discounter statt Luxus: Claudia Obert wirbt jetzt für Aldi-Matratzen

Teilen

Reality-Star und Selfmade-Millionärin Claudia Obert geht unter die Werbemodels. Jedoch nicht für eine Luxusmarke, sondern für Aldi.

Hamburg – Claudia Obert (61) geht unter die Models. Für eine neue Werbekampagne steht die 61-jährige Unternehmerin vor der Kamera. Nicht für eine Luxusmarke, sondern für Aldi Nord. Gut gelaunt und im Bikini macht die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin in einem Video auf Instagram Werbung für die XXL-Schwimmmatte (39,99 Euro) des Discounters.

Von Aldi: Aufblasbare Privatinsel für Claudia Obert

„Na, da vorne ist eine Privatinsel und ich hab gleich meine. Die pump‘ ich mir auf“, freut sich die Selfmade-Millionärin in dem kurzen Clip auf Instagram, während sie mit dem Päckchen der Discounter-Matratze unter dem Arm eine Treppe herunterläuft. „Gibt es jetzt hier Anleitungen?“, fragt sich Obert anschließend. Dabei steht der Reality-Star am Pool mit der Matratze und findet nicht nur die Anleitung, sondern auch noch eine Steckdose, um die Schwimmmatte aufzupumpen. „Anstrengend“, wird die Aktion von Obert kommentiert.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Nach getaner Arbeit muss die Schwimmmatte dann auch auf Herz und Nieren getestet werden. Und weil unter den Sicherheitshinweisen stand, dass man schwimmen können sollte, „wenn man aufs offene Meer floatet“, nutzt Obert stattdessen den Pool. Sicher ist sicher. „Leute, hier gibt’s gleich eine Privatinsel-Party. Kommt vorbei!“, freut sich der Reality-Star und springt vom Poolrand aus auf die Matratze ins Wasser.

Das wird richtig knallen: Kandidaten für das „Sommerhaus der Stars“ stehen fest RTL hat die acht Promipaare, die 2023 ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen, bekannt gegeben. Über einige wurde bereits im Vorfeld spekuliert. Jetzt steht fest: Die Mischung dürfte es in sich haben.

Claudia Obert: Von der Unternehmerin zum Reality-Star

Die Selfmade-Millionärin, die in Hamburg und Berlin zwei Modeboutiquen besitzt, fiel in Sendungen wie „Promi Big Brother“ (2017) und „Promis unter Palmen“ (2020) häufig durch ihre extrovertierte Art auf. Erst kürzlich machten Obert und ihr 36 Jahre jüngerer Partner Max Suhr Schlagzeilen, als sie ihre Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ (2023) mit Kampfansagen an die anderen Teilnehmer ankündigten.

Apropos Claudia Obert: Endlich steht fest, welche Promi-Paare 2023 ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen werden, doch einigen RTL-Zuschauern sind die Kandidaten offenbar gänzlich unbekannt. Verwendete Quelle: Instagram/Aldi Nord