Ehe bei Amira und Oliver Pocher vor dem Aus? Sie trägt Ehering nicht mehr

War es das mit den Pochers? Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche rund um die Ehe von Oliver und Amira Pocher. Im Podcast gesteht Amira nun, dass sie den Ehering nicht mehr trägt. Und das scheinbar schon seit Wochen nicht.

Köln – Wie steht es um die Ehe von Oliver (45) und Amira (30) Pocher? Das haben sich diese Woche einige gefragt. In ihrem Podcast „Die Pochers“, sprechen der Entertainer und die gebürtige Österreicherin nun ungewohnt offen und ernst über ihre Ehekrise. Es sei „im Moment schwierig“.

Amira Pocher trägt derzeit keinen Ehering

„Zusammen, vereint – wie ihr es gewohnt seid“, beginnt Oliver Pocher sarkastisch die gemeinsame Podcast-Episode. Die beiden wollen aufklären, was an den derzeitigen Gerüchten um ihre Ehekrise dran ist. Dabei lässt Amira Pocher gleich zu Beginn die Bombe platzen. „Wo ist dein Ehering?“, fragt Pocher seine Frau. „Der liegt im Fitnessraum“, so die TV-Moderatorin. Da sie derzeit so viel Sport mache, würde sie aktuell gar keinen Schmuck mehr tragen und das bereits seit Wochen. „Ist das ein Zeichen?“, lässt der 45-Jährige nicht locker und kassiert dafür ein genervtes: „Mann, Olli“.

Das Paar befinde sich derzeit im „verflixten siebten Jahr“, es sei „im Moment schwierig“ und einige Dinge müssten geklärt werden, gibt Amira zu. Gleichzeitig seien sich die Pochers aber auch nicht im Klaren darüber, was aktuell los sei. „Wenn wir es wissen, dann können wir es euch sagen“, sagt sie.

„Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation“, betont Oliver Pocher und er fügt hinzu: Der Tag habe 24 Stunden, es gäbe „noch ganz andere Dinge, die im Alltag passieren oder nicht passieren“. Dennoch wolle das Paar keine heile Welt vortäuschen, denn scheinbar hängt der Haussegen schon seit einiger Zeit schief. „Das Ganze ist ja nichts erst seit gestern bei uns“, wird Amira konkret.

Die Pochers wollen zusammenhalten

Oliver und Amira Pocher lernten sich 2016 über eine Dating-App kennen, 2019 heiratete das Paar. Im selben Jahr bekamen sie ihren ersten gemeinsamen Sohn, im darauffolgenden Jahr kam ihr zweiter Sohn zur Welt. Aus der vorherigen Ehe mit Model Alessandra Meyer-Wölden (40) brachte Oliver Pocher drei weitere Kinder mit in die Beziehung, eine Tochter und Zwillingssöhne.

Trotz der aktuellen Krise wollen Oliver und Amira Pocher zusammenhalten. „Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden“, so die 30-jährige Amira. Denn „die Pochers sind eben die Pochers“. An anderer Stelle läuft es für den Comedian dahin weniger aussichtsreich: Bei RTL flog jüngst eine Sendung mit Oliver Pocher aus dem Programm. Verwendete Quellen: „Die Pochers“ -Podcast