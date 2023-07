Andrea Berg sieht immer jünger aus: Schlagerfans wundern sich über „Starnacht“-Auftritt

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ begeisterte Andrea Berg ihre Fans vor Ort mit einem gemeinsamen Auftritt mit Schwiegertochter Vanessa Mai. In den sozialen Medien fragten sich die Fans der Schlagersängerin hingegen, was mit ihrem Gesicht geschehen ist – sie wirkt immer jünger!

Klagenfurt – Wenn sich die Größen der Schlagerszene am Wörthersee treffen, dann darf auch sie nicht fehlen: Schlagerkönigin Andrea Berg (57). Bei der „Starnacht am Wörthersee“ performte Berg gemeinsam mit Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (31) ihren Song „Unendlich“. Von den Fans vor Ort wurde die 57-Jährige für ihren Auftritt gefeiert, in den sozialen Medien hingegen gab es nur ein Thema: das faltenfreie Gesicht von Andrea Berg.

Andrea Berg wirkt immer jugendlicher – Fans wundern sich

„Die Andrea Berg hatte einen tollen Gesichtsdoktor“, kommentiert ein Zuschauer den Auftritt der 57-jährigen Schlagersängerin auf Facebook. Und in der Tat scheint Andrea Berg kaum zu altern, was viele ihrer Fans verwundert.

In den sozialen Medien werden Vergleiche zu Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai gezogen, die mit dem Sohn von Bergs Ehemann Ulrich verheiratet ist. „Wo siehst du dich in 40 Jahren?“, fragte ein anderer Twitter-User und postet Fotos des gemeinsamen Auftritts von Berg und Mai, die beide mit langen offenen Haaren und in weißen Outfits auftraten. „Partnerlook“, kommentierten anderer Twitter-User.

Andrea Berg: „Ich habe mir im Spiegel nicht mehr gefallen“

Aber was ist das Geheimnis der Schlagerkönigin? Bereits in einem früheren Interview mit Bunte verriet die 57-Jährige, dass sie zehn Kilo abgenommen habe, da sie sich „im Spiegel nicht mehr gefallen“ habe. Sie habe ihre Ernährung umgestellt und Sport getrieben. Und auch mit Bild sprach Berg über ihre Einstellung zu Schönheitseingriffen und Botox. „Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Je älter man wird, umso mehr muss man sich auf die inneren Werte reduzieren, weil der Lack irgendwann ab ist“, sagte Berg damals.

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ trat Andrea Berg zusammen mit Vanessa Mai auf. Die Schlagerfans diskutierten aber nicht nur über die Performance, sondern auch über Andrea Bergs Aussehen – diese wirkt nämlich immer jünger! © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / Daniel Scharinger

Einen Schönheitseingriff an sich selbst bestätigte die Schlagersängerin jedoch nicht. Ihr damaliges Geheimnis für ihr jugendliches Aussehen sei „frische Luft und Lachen“. Anders hingegen hält es Iris Klein (56), die gerade einen OP-Marathon hinter sich hat und ihren neuen Körper stolz im Netz zeigte. Verwendete Quellen: Bunte, Bild, Twitter, Facebook