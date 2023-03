Meinung: Katja Krasavice ist vieles, aber bestimmt nicht „billig“

Von: Jonas Erbas

Katja Krasavice hat es binnen weniger Jahre nach ganz oben geschafft. Dennoch wird die Rapperin von vielen wegen ihres gewagten Auftretens und ihrer eigenwilligen Art noch immer vorschnell als „billig“ verurteilt – ein Fehler!

YouTube-Größe, Nummer-eins-Rapperin, DSDS-Jurorin – die Liste an Erfolgen, die Katja Krasavice (26) vorweisen kann, ist ebenso lang wie vielseitig. 2014 startete die damals 18-Jährige einen eigenen Kanal auf der Videoplattform, der innerhalb der folgenden knapp zehn Jahre eine Karriere befeuerte, um die manch einer die gebürtige Tschechin beneiden dürfte: Mit allen ihrer drei bis dato veröffentlichten Studioalben erreichte sie die Spitze der Charts, landete 2020 mit ihrer autobiografischen „Bitch Bibel“ einen Bestseller und gilt dank erfolgreich geführter Social-Media-Kanäle als eine der reichweitenstärksten Musikerinnen des Landes.

All das tritt jedoch oftmals in den Hintergrund, denn Katja Krasavice ist ebenso unangepasst wie erfolgreich. Sie sei „zu freizügig“, „oberflächlich“ oder gar „billig“, schimpfen ihre Kritiker. Doch wer die 26-Jährige aufgrund ihres Aussehens vorverurteilt, hat nicht verstanden, wofür die junge Frau eigentlich steht.

Weg vom Schubladendenken: Statt Katja Krasavice als „billig“ abzustempeln, gebührt ihr Anerkennung

Katja Krasavice hat sich Lippen, Brüste und Po operieren lassen, trägt gerne freizügige Outfits, extralange Fingernägel und auffällige Tätowierungen und macht weder in ihren YouTube-Videos noch Rap-Texten ein Geheimnis aus ihren sexuellen Vorlieben. Im Gegenteil: Wohl kalkuliert spielt die selbsternannte „Boss Bitch“ mit eben solchen Klischees, wie etwa die Liedtitel „Doggy“, „Dicke Lippen“ oder „Pussy Power“ belegen. Alles Punkte, die gerade ein konservatives Publikum regelrecht dazu auffordern, die 26-Jährige vorschnell in eine Schublade zu packen. Doch das ist der falsche Ansatz.

In einer Gesellschaft, in der Vielfältigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, setzt die erfolgreiche Entertainerin nämlich ein wichtiges Zeichen: Sie steht für Selbstbestimmung abseits jeglicher Konventionen und bricht bewusst mit dem glattgebügelten Bild der „braven Frau“, wie es häufig etwa im deutschsprachigen Schlager bedient wird. In dem noch immer von Männern dominierten und maßgeblich mitbestimmten Showgeschäft öffnet die Rapperin anderen Künstlern neue Türen; getreu dem Motto: Sei einfach so, wie du sein möchtest. Das ist alles andere als „billig“.

Slutshaming und Neid: Katja Krasavice steht exemplarisch für Frauenfeindlichkeit im Mainstream

Dass Individualität im Falle von Katja Krasavice oftmals nicht als Chance, sondern vielmehr als plumpe Provokation wahrgenommen wird, liegt auch daran, dass bei Männern und Frauen nach wie vor mit zweierlei Maß gemessen wird: Letztere werden nach wie vor Opfer von „Slutshaming“ (zu Deutsch etwa: Schlampen-Beschämen); also Anfeindungen, zu denen es immer dann kommt, wenn Mädchen oder Frauen sich entgegen tradiert gesellschaftlicher Erwartungen kleiden oder verhalten.

Mit Diffamierungen wie „billig“ oder „Schlampe“ werden dahingegen wohl die wenigsten von Krasavices männlichen Kollegen bedacht – und das, obwohl gerade im Deutschrap nicht selten mit sexuellen Ausschweifungen geprahlt wird. Ein klassischer Fall von geschlechtsspezifischer Doppelmoral, denn die Musikerin bietet eine Angriffsfläche, der sich (heterosexuelle) Männer nicht stellen müssen. Anstatt anzuerkennen, dass sie es trotz Widrigkeiten in ihrer Jugend binnen weniger Jahre zu beachtlichem Erfolg in Internet, TV und der Musikbranche gebracht hat, wird sie anhand bestimmter Äußerlichkeiten abgewertet. Dafür gibt es ein treffendes Wort: Neid.

Katja Krasavice weiß sich allerdings zu wehren: Nachdem Dieter Bohlen (69) jüngst DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) mit einem sexistischen Spruch bedachte, schwiegen sich sowohl seine Co-Juroren als auch RTL selbst aus – lediglich die 26-Jährige verurteilte das Verhalten des Poptitans in aller Öffentlichkeit hart; womöglich auch, weil sie derartige Beleidigungen aus eigener Erfahrung gut genug kennt. Doch die Rapperin hat unlängst das wirksamste Heilmittel gegen den Hass gefunden: sich treu bleiben und einfach weitermachen. Das sollte zum Nachdenken anregen – nicht nur jene, die aufgrund ihrer Andersartigkeit selbst ausgegrenzt werden, sondern vor allem die, deren Schwarz-Weiß-Denken kein Raum für Neues lässt.