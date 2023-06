Ca. 500.000 Euro: So finanzierte Andreas Ellermann Patricia Blancos Leben

Teilen

Multimillionär Andreas Ellermann und Patricia Blanco haben sich vor wenigen Wochen getrennt. Jetzt wettert der Moderator gegen seine Ex-Verlobte – ihre Gier habe die Beziehung zerstört.

Hamburg – Andreas Ellermann (58) und Patricia Blanco (51) leben seit einigen Wochen getrennt. Nach vier Jahren Beziehung und einer kurzen Verlobung gaben sie im Mai bekannt, getrennte Wege zu gehen. Blanco lebt aber nach wie vor in Ellermanns Villa am Stadtrand Hamburgs – ganz zu dessen Unmut. Er wünscht sich offenbar, dass seine Ex auszieht und er das Haus selbst wieder beziehen kann.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Der BILD-Zeitung sagte Ellermann: „Ich habe Patricia ein tolles Angebot gemacht, doch sie hat immer mehr gefordert. Ich hoffe, dass ich endlich mein altes Leben wieder bekomme. Ich wünsche ihr alles Gute.“

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütet sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

War Blancos Luxus-Gier der Grund für die Trennung?

Eine ähnliche Problematik dürfte laut „Bild“ auch der Grund für das Liebes-Aus gewesen sein: Blanco habe immer mehr von Ellermann gefordert – Luxusreisen, ein Pferd, einen Porsche, teuren Schmuck. Am Ende seien nur noch Wunschlisten abgefordert worden.

Rauschende Partys und Luxusklamotten: Während ihrer Beziehung mit Millionär Andreas Ellermann ließ es sich Patricia Blanco richtig gut gehen. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Fotomontage)

Die Zeitung schätzt, dass Ellermann seiner Ex-Partnerin Geschenke im Wert von rund 500.000 Euro gemacht hat. Darunter etwa einen Armreif von Cartier für 8.000 Euro, eine Rolex Daytona für mehr als 50.000 Euro, mehrere Luxushandtaschen und einen Porsche Cayenne für mehr als 100.000 Euro. Hinzu kamen viele Luxusreisen, etwa nach Katar – für die soll Ellermann insgesamt rund 300.000 Euro ausgegeben haben. Außerdem kaufte er Blanco das Springpferd „Torte“ – für etwa 20.000 Euro.

Trotz des Trennungsdramas hat Andreas Ellermanns Ex derzeit auch Grund zur Freude, denn Patricia Blanco hat einen neuen Job. Verwendete Quellen: Bild