Daniela Katzenberger platzt der BH beim Fitnesstraining

Daniela Katzenberger teilt auf Instagram auch gerne mal peinliche Momente. Dazu gehört der kleine Fauxpas, der dem Reality-Star kürzlich beim Fitnesstraining unterlief.

Mallorca - Auf Instagram zeigt sich „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Daniela Katzenberger (36) ihren Fans gerne von ihrer natürlichen Seite - peinliche Storys inklusive. Dabei gibt die 36-Jährige nicht nur Einblicke in ihr Leben in ihrer Wahlheimat Mallorca und mit der Familie, sondern beweist auch immer wieder ihren Humor, wie in einer neuen Instagram-Story aus dem Fitnessstudio zu sehen ist.

BH hält der sportlichen Daniela Katzenberger nicht stand

In der Story ist der Reality-Star beim Gewichtheben im Fitnessstudio zu sehen, wie „t-online.de“ berichtet. Daneben steht der Trainer der Katze, die eine schwarze Leggings und einen grauen Sport-BH trägt, der mit einem Reißverschluss geschlossen ist. Doch wie der kurze Clip zeigt, platzt dieser während des Gewichthebens auf.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger

Lachend fasst sich die Katze direkt ans Dekolleté, hält den Sport-BH mit ihren Händen zusammen. „Sogar mein BH macht schlapp!“, schreibt sie laut „t-online.de“ zu dem Video und nimmt ihren kleinen Fauxpas mit Humor. Eine weitere Story zeigt: Der BH will nicht mehr und die Katze gibt sich lachend geschlagen.

Vom „Playboy“ zum ungeschminkten Reality-Star

2009 wurde Daniela Katzenberger mit der VOX-Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ bekannt, als sie versuchte, sich persönlich bei Hugh Hefner (1926-2017) für den „Playboy“ zu bewerben.

Bei Sport platzte Daniela Katzenberger der BH, wie ein Video der Katze bei Instagram zeigt. © Instagram

Mittlerweile ist die Frau von Lucas Cordalis (55) und Mutter einer siebenjährigen Tochter nicht nur ein erfolgreicher Reality-Star mit eigener Doku-Soap, sondern hat sich auch als Autorin, Sängerin und Schauspielerin etabliert.

Verwendete Quelle: Instagram