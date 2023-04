Mit 91 Jahren: Schlagerlegende Freddy Quinn heiratet zum ersten Mal

Von: Magdalena Fürthauer

Junge Liebe? Nicht unbedingt, aber „wie frisch Verliebte“ wollen Schlagerstar Freddy Quinn (91) und seine Rosi (64) nun heiraten.

Hamburg – Mit Songs wie „Junge, komm bald wieder“, „Die Gitarre und das Meer“, „La Paloma“ und „Heimweh“ feierte der österreichische Schlagerstar Freddy Quinn in den 1950ern und 60ern große Erfolge. Rund 60 Millionen Tonträger konnte der 91-Jährige verkaufen, der mittlerweile als Wahlhamburger in Deutschland lebt. Nun will er zum ersten Mal offiziell heiraten.

Freddy Quinn: Schlagerlegende heiratet zum ersten Mal mit 91 Jahren

Noch Anfang des Jahres musste man sich um Freddy Quinn Sorgen machen, war er doch in der Weihnachtszeit zusammengebrochen und musste einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Nun scheint die Legende des deutschsprachigen Schlagers allerdings wieder fit zu sein und verkündete nach rund zehn gemeinsamen Jahren mit seiner Partnerin Rosi (64) gegenüber der Bild die gemeinsame Hochzeit.

Wann und wo geheiratet wird, geben die beiden nicht bekannt. Quinn und seine Verlobte verraten lediglich, dass die Hochzeit im kleinen Kreis sowohl am Standesamt als auch ihn der Kirche stattfinden werde. „Wir freuen uns auf die Hochzeit wie zwei frisch Verliebte!“, ergänzt der Schlagerstar im Interview.

Freddy Quinn: Schlagerstar gibt Hochzeit mit seiner Partnerin Rosi bekannt

Freddy Quinn soll seiner Rosi damit das erste Mal in seinem Leben offiziell das „Ja“-Wort geben. Zwar heiratete er seine ehemalige Lebensgefährtin Lilli Blessmann, die 2008 in Hamburg starb und deren Grab mittlerweile verwildert ist, in Las Vegas. Allerdings wurde die Ehe nie amtlich eingetragen und damit gültig gemacht.

Hochzeit mit 91 Jahren: Schlager-Legende Freddy Quinn will heiraten – das erste Mal. © IMAGO / POP-EYE und BRIGANI-ART

Quinn und seine Verlobte würden sich bereits seit über 30 Jahren kennen, seit ungefähr zehn Jahren seien sie ein Paar. „Rosi ist ein wundervoller Mensch mit einem unglaublich großen Herz. Wir halten uns schon lang die Treue“, so der Schlagerstar gegenüber der Bild.

Der Weltenbummler Freddy Quinn Quinn verbrachte einen Teil seiner Kindheit bei seinem Vater in den USA, ehe er während des Zweiten Weltkriegs zunächst zurück nach Wien und über die Kinderlandverschickung nach Ungarn kam. Danach ging es über Antwerpen erneut zurück in die österreichische Hauptstadt, bis er als 16-Jähriger ausriss und sich einem Zirkus anschloss. In den folgenden Jahren lebte er in Italien, Algerien und Frankreich. Um seine Musikkarriere voranzutreiben, ließ er sich allerdings Ende der 50er-Jahre in Deutschland nieder. Quinn spricht sieben Sprachen und sang bis 2008 in zwölf, als er seine Schlagerkarriere beendete.

Schlagerstar Freddy Quinn heiratet zum ersten Mal: Paar steckt mitten in den Vorbereitungen

Quinn, der 1931 als Franz Eugen Helmuth Manfred Nidl geboren wurde, habe seiner Rosi allerdings keinen romantischen Antrag gemacht, wie sie im Interview zugibt. „Das ist nicht Freddys Art“, meint sie schlicht. Sie hätten allerdings schon viele Jahre darüber gesprochen und vor einigen Wochen hätten sie sich schließlich einen Ruck gegeben.

Seitdem gehe alles sehr schnell, so das Paar. Sie steckten mitten in der Planung. „Es muss noch so viel Papierkram erledigt werden“, gibt die Verlobte des 91-jährigen Schlagersängers, der zu einem der erfolgreichsten in Deutschland gehört, zu bedenken. (mef)

