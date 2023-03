Heimlich fotografiert: Hier hat Iris Klein ihr erstes Date mit verheiratetem Mann

Von: Jonas Erbas

Wer glaubt, Iris Klein habe nach der angeblichen Affäre ihres Ehemanns Peter genug von der Liebe, irrt gewaltig: Mitten in Palma traf sich die Katzenberger-Mama zu einem Date.

Palma – Hinter Iris Klein (55) liegen Monate zum Vergessen: Seitdem die Katzenberger-Mama ihren (Noch-)Ehemann Peter (55) bei einer Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) ertappt haben will, steht ihr Welt Kopf.

Unter Tränen zog die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin aus der gemeinsamen Finca und wagte einen Neuanfang. Dazu gehört für die 55-Jährige offenbar auch ein neuer Mann.

Iris Klein trifft sich erstmals mit neuem Mann – funkt es bei der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin?

Zuletzt deutete Iris Klein immer wieder an, durchaus Interesse daran zu haben, sich noch einmal zu verlieben – ein Wunsch, der bald Wirklichkeit werden könnte?

Die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes (18. und 19. März) sprechen zumindest dafür: Bereits am Freitag (17. März) hatte Iris Klein ihr erstes Date seit der Trennung von Peter. Dieses hielt die 55-Jährige via Instagram fest, zeigte in ihrer Story, dass es sich die beiden offenbar bei einer Tasse Tee an einer Feuerstelle bequem gemacht hatten – romantisch!

Das Date lief offenbar derart gut, dass man sich für den Folgetag gleich zu einem zweiten Treffen verabredete, wie Iris Klein schwärmend preisgab: „Er und ich hatten ein tolles Date und treffen uns jetzt gleich wieder zum Mittagessen.“ Das schnelle Wiedersehen fand im Hard Rock Cafe in Palma statt.

Was läuft da zwischen Iris Klein und Schauspieler Jan Schick? Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin und der Hugh-Jackman-Doppelgänger verbrachten am Wochenende einige Stunden gemeinsam – höchstwahrscheinlich ein Date! (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Iris Klein/Jan Schick

Ein Foto, welches die Mallorca-Filiale der US-Restaurantkette auf Instagram teilte, zeigt, wie die Katzenberger-Mama in dem Lokal mit mehreren Männern an einem Tisch sitzt. Einer von ihnen ist Jan Schick, bei dem es sich um Iris‘ neuen Herzensmann handelt.

Iris Kleins Date ist verheiratet – planen die beiden eine gemeinsame Zukunft auf Mallorca?

Über den Casanova ist einiges bekannt: Jan Schick betätigt sich als Schauspieler und verdient sein Geld unter anderem als Double von Wolverine-Darsteller Hugh Jackman. Das Problem: Der Promi-Doppelgänger soll verheiratet sein, wie bild.de berichtet – eigentlich ein No-Go für Iris Klein angesichts der Geschehnisse der vergangenen Monate.

Doch daran stören sich offenbar weder die 55-Jährige noch ihre Töchter: „Er ist echt eine 10 von 10“, zeigte sich Jenny Frankhauser (30) begeistert und auch Daniela Katzenberger (36) schwärmte: „Er sieht richtig geil aus.“ Iris Klein hat sich nun zu den Gerüchten geäußert, wie MANNHEIM24 berichtet.

Ein Foto aus dem Hard Rock Cafe in Palma zeigt Iris Klein (hinten links) mit einigen Männern an einem Tisch – unter ihnen: ihr angebliches Date Jan Schick © Screenshot/Instagram/Hard Rock Cafe Mallorca

Und Jan Schick? Der schweigt – teilte allerdings auf seiner Instagram-Seite ebenfalls Schnappschüsse der beiden Dates. Allem Anschein nach plant der Schauspieler, bald nach Mallorca auszuwandern und sich dabei von „Goodbye Deutschland“ begleiten zu lassen.

Einen guten Draht zu der Produktion dürfte er dank seines Dates in jedem Fall haben. Auch Iris Kleins Erzfeindin sorgte jüngst für neue Schlagzeilen: Yvonne Woelke bekommt anonyme Anrufe aus Mallorca – ein Stalker? Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_, instagram.com/germanjackman, instagram.com/hrcmallorca, bild.de