Laura Müller teilt heißen Schnappschuss auf neuer Luxusyacht

Von: Lisa Klugmayer

Laura Müller genießt die Sonne im amerikanischen Florida – doch ihre Fans kommen ins Schwitzen. Mit ihrem neuen Instagrambild heizt die Frau von Michael Wendler ihren Fans nämlich so richtig ein. Der Grund: Das It-Girl trägt einen super knappen Bikini.

Cape Coral - Während die Temperaturen hier in Deutschland einfach nicht nach oben klettern wollen, ist Laura Müller (Von der Schülerin zum TV-Star – Alles, was man über sie wissen muss) schon im Hochsommer angekommen. Kein Wunder, dass sich die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler da eine Abkühlung im kühlen Nass gönnt. Ganz nebenbei sorgt sie so im super knappen Bikini für weiche Knie bei ihren Instagram-Fans.

Ein blauer Hauch von Nichts: Laura Müller teilt heißen Schnappschuss auf neuer Luxusyacht

Verwuschelte Haare, ein hübscher Bikini und im Hintergrund das blaue Meer: Laura Müller weiß, wie sie ihre Fans zum Schwitzen bringt. Die Ehegattin von Michael Wendler (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) geizt auch auf Instagram nicht mit ihren Reizen. Kein Wunder also, dass ihr neuster Schnappschuss im knappen blauen Zweiteiler innerhalb kürzester Zeit viele Herzen sammelte.

Steuerbord voraus: Auf dem Bild räkelt sich Laura Müller auf dem Fahrerstuhl der neu angeschafften Luxusyacht. Die Beine hat das It-Girl gekonnt auf dem Lenkrad abgestützt und mit ihren Händen fährt sie sich durch ihre Wallemähne, die wohl durch den Wind auf hoher See etwas verwuschelt ist.

Laura Müller im knappen Bikini: 18.000 Instagram-Nutzern gefällt das

Zwar hat Laura Müller die Kommentar-Funktion auf ihrem Instagram-Profil deaktiviert, eine Freude wird sie ihren 562.000 Fans trotzdem gemacht haben. Immerhin sammelte das Bikini-Bild innerhalb kürzester Zeit knapp 18.000 Likes. Sie selbst hat das Bild mit jedem blauen Emojis kommentiert, das sie gefunden hat: Eine Welle, ein blaues Herz, die Weltkugel, Wassertropfen, ein Kreuzfahrtschiff, eine Weltkarte, ein Delfin usw.

Bevor es auf große Schifffahrt ging, schauten Laura Müller und Michael Wendler in der Winkelgasse vorbei. Die beiden scheinen nämlich große Harry Potter Fans zu sein. In einem Instagram-Beitrag knutscht das Skandal-Pärchen in den Universal Studios vor einem riesigen Butterbier-Fass. Verwendete Quellen: Instagram/lauramuellerofficial