„Photo Dump“: Laura Müller und Schlagerstar Michael Wendler knutschen sich durch New York

Laura Müller und Michael Wendler lassen es sich im romantischen Liebesurlaub in New York so richtig gut gehen © Instagram: lauramuellerofficial

Michael Wendler und Laura Müller verbringen einen romantischen Urlaub in New York. Dabei können der Schlagerstar und seine 28 Jahre jüngere Frau kaum die Finger voneinander lassen. Knutschend schlendern sie durch den Big Apple.

New York - Auch ein Schlagersänger braucht einmal Urlaub vom stressigen Staralltag. Den verbringt Michael Wendler (50) aktuell mit seiner Ehefrau Laura Müller (22) in New York.

Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller im Liebesurlaub

Auf ihrem Trip lassen es sich die beiden gerade richtig gut gehen. Auf Instagram teilt Influencerin Laura mit ihren über 551.000 Followern intime Eindrücke aus dem Urlaub mit ihrem Liebsten. „Photo dump“ kommentiert die 22-Jährige ihre Bildkompilation, in der sie und der Schlagersänger die Highlights ihres Besuches zeigen.

Entspannt flanieren die beiden durch die Straßen des Big Apple, schlecken Softeis mit ganz vielen Streuseln. Abends genießen sie das rege Treiben auf dem Time Square wie ganz normale New York Touristen. Und davon gibt es jede Menge. Allein im Jahr 2019 besuchten über 60 Millionen Menschen die Stadt.

Laura Müller und Michael Wendler zeigen ihr Liebesglück

Wie glücklich das Ehepaar ist, das bereits seit vier Jahren offiziell zusammen ist, darf jeder sehen. Also wird gebusselt und geknutscht, was das Zeug hält.

Nachdem der Wendler während der Coronapandemie mit kruden Verschwörungstheorien für Schlagzeilen gesorgt hatte und deshalb in Ungnade gefallen war, war es lange still um den Schlagersänger und seine Frau geworden. Auch Laura, die vorher als Influencerin durchgestartet war, hatte unter den Schwurbeleien ihres Mannes zu leiden und verlor viele Kooperationen und Werbepartner. Erst kürzlich meldete sich Laura Müller nach langer Pause bei Instagram zurück. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial; lovingnewyork.de